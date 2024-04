Prezydent: Polska może przekazać Ukrainie postsowieckie rakiety obrony powietrznej [+VIDEO]

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że omawiał transfer postsowieckich rakiet do systemów obrony powietrznej na Ukrainę ze swoim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda powiedział, że omawiał transfer postsowieckich rakiet do systemów obrony powietrznej na Ukrainę ze swoim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim podczas spotkania na Litwie podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza 11 kwietnia.

“Dzisiaj w czasie spotkania bilateralnego rozmawialiśmy z Panem Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o pewnym zasobie jeszcze rakiet z czasów sowieckich, które są w tej chwili w polskiej gestii, znajdują się w tej chwili w naszych magazynach. I rozmawialiśmy o ich przekazaniu do dyspozycji obrony powietrznej, obrony przeciwrakietowej Ukrainy. Będę ten temat kontynuował z Ministrem Obrony Narodowej, kiedy wrócę do Warszawy – będę rozmawiał z Panem Premierem Władysławem Kosiniakiem–Kamyszem” – mówił Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku informowaliśmy o przekazaniu Siłom Zbrojnym Ukrainy nieznanej liczby systemów S-125 Newa SC przez Polskę. Polskie władze nie potwierdziły tego transferu, jednak 22 stycznia bieżącego roku w sieci pojawiło się zdjęcie stacji naprowadzania SNR-125 dla polskiego systemu obrony powietrznej.

During the modernization, the S-125 launcher was moved to the T-55 tank chassis, and the equipment inside the air defense system was replaced with more… pic.twitter.com/VULz7rHv10

⚡️SNR-125 guidance station for the 🇵🇱Polish S-125 Newa SC air defense system, transferred to 🇺🇦Ukraine from the Polish Army.

Polski system obrony powietrznej nosi nazwę S-125 Newa-SC i jest to radziecka wyrzutnia S-125 zamontowana na podwoziu wozu zabezpieczenia technicznego WZT-1, zbudowanego na podwoziu czołgu T-55.

Modernizację opracował Wydział Lotnictwa i Uzbrojenia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w ścisłej współpracy z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi.

Polskie Siły Powietrzne wykorzystują zestawy S-125 Newa-SC w sześciu Dywizjonach Rakietowych Obrony Powietrznej, wchodzących w skład 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Standardowa struktura dywizjonu obejmuje trzy zestawy S-125 Newa-SC.

#Ukraine: The first photo of a Polish ?? S-125 Newa SC air-defense system in use with the Ukrainian army. Main difference of the Polish modernization is the WZT-1 tank chassis and updated electronics.

Previously Poland didn’t report any deliveries of such systems to Ukraine. pic.twitter.com/0HHgtKjoTC

