Zełenski tłumaczy zamknięcie telewizji Medwedczuka: to walka z propagandą

Ukraińskie władze wyjaśniły, dlaczego podjęto decyzję o nałożeniu sankcji na popularne kanały telewizyjne kontrolowane przez prorosyjskiego ukraińskiego polityka Wiktora Medwedczuka, co skutkowało zablokowaniem ich emisji. Według nich jest to walka z rosyjską propagandą.

Jak podawaliśmy, we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret nakładający 5-letnie sankcje na popularne kanały telewizyjne kontrolowane przez Wiktora Medwedczuka, polityka ukraińskiej prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma-Za Życiem (OPZŻ): 112 Ukraina, NewsOne i ZiK. Decyzja prezydenta oznacza zamknięcie tych kanałów, ponieważ sankcje obejmują m.in. zakaz nadawania, odebranie częstotliwości, anulowanie licencji i zezwoleń, zablokowanie aktywów, zakaz operacji handlowych i wstrzymanie wykonywania zobowiązań finansowych. Jak podają ukraińskie media, od środy stacje te przeniosły nadawanie do Internetu.

W środę prezydent Zełenski wyjaśnił na Twitterze powód nałożenia restrykcji. „Sankcje to trudna decyzja. Ukraina mocno popiera wolność słowa, ale nie propagandę finansowaną przez państwo-agresora, która szkodzi Ukrainie na drodze do UE i euroatlantyckiej integracji. Walka o niepodległość jest walką o prawdę i europejskie wartości w informacyjnej wojnie” – napisał ukraiński prezydent.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values

