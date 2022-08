Turcja stara się o powrót swoich samolotów transportowych z Ukrainy

Dyrektor WCIOM Walerij Fiedorow twierdzi, że stosunek Rosjan do operacji wojskowej na Ukrainie został określony w połowie marca – około 10 proc. zmieniło w tym czasie zdanie, a poparcie dla wojny wzrosło do 74-75 proc., teraz sytuacja nie zmienia się radykalnie, zrelacjonowała we wtorek agencja RIA Nowosti.

"Zmieniło się on [stosunek Rosjan do inwazji] gdzieś w ciągu trzech do czterech tygodni – od końca lutego do połowy marca. Powiedziałbym, że wtedy on został ustalony. Zaczęliśmy ze stosunkiem około 65 proc. poparcia, 25 proc. - niezgody na operację specjalną [inwazję na Ukrainę]" - Fiedorow przytoczył wyniki badań z 25 lutego.