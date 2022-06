USA po groźbach Rosji wobec Litwy: nasze przywiązanie do NATO jest żelazne

Wspieramy naszych sojuszników i wspieramy Litwę – oświadczył we wtorek rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Ned Price w czasie konferencji prasowej. Odniósł się w ten sposób do gróźb Rosji wobec Litwy po ograniczeniu tranzytu towarów do Obwodu Kaliningradzkiego. Nawiązał do artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi, że atak na jednego członka jest atakiem na wszystkich.

Nasze przywiązanie do NATO, w szczególności do artykułu 5., który mówi, że atak na jednego członka jest atakiem na wszystkich, to przywiązanie jest żelazne – oświadczył we wtorek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price, cytowany przez portal Borrons.

The U.S. declared full support for Lithuania in its dispute with Russia over transit to #Kaliningrad

„We support our #NATO allies, we support #Lithuania. Our commitment to NATO’s Article 5 is unbreakable,” said #US State Department spokesman Ned Price. pic.twitter.com/pLiiYSuZJG

— NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2022