„Będziemy rozwijać współpracę” – Zełenski po rozmowie z Orbanem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał we wtorek telefonicznie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Rozmowy dotyczyły głównie starań Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej oraz przyjęcia przez Węgry uchodźców wojennych – podała służba prasowa węgierskiego premiera. Viktor Orban zadeklarował, że Węgry chcą współpracować z Ukrainą przy projektach energetycznych oraz przy eksporcie ukraińskiego zboża.

Węgierski premier podkreślił poparcie Węgier dla przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE i usunięcia biurokratycznych przeszkód w akcesji Ukrainy do Wspólnoty – Budapest Times cytuje komunikat służby prasowej premiera Węgier. „Bardzo owocna rozmowa z Viktorem Orbanem. Podziękowałem za wsparcie naszej suwerenności oraz przyjęcie uchodźców wojennych. Zgodził się, że będziemy rozwijać współpracę w sektorze energetycznym. Dziękuję za poparcie statusu kandydata do UE” – oświadczył z kolei po rozmowie telefonicznej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję Ukrinform.

Viktor Orban zadeklarował, że Węgry chcą współpracować z Ukrainą przy projektach energetycznych oraz przy eksporcie ukraińskiego zboża. Zadeklarował, że Węgry przyjmą większą ilość ukraińskich studentów. Węgierski premier przypomniał, że do tej pory kraj przyjął około 800 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu premier Węgier Viktor Orbán poparł przyznanie statusu kandydata do Unii Europejskiej Ukrainie, Gruzji oraz Bośni i Hercegowinie.

Pogląd premiera Węgier przedstawił Bertalan Havasi zastępca sekretarza stanu w jego biurze. „Viktor Orbán zgodził się z propozycją UE przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu kandydatów na członków UE. Dodał jednak, że Węgry wraz z kilkoma innymi państwami członkowskimi uważają, że Gruzja i Bośnia powinny uzyskać członkostwo w tym samym tempie” – zrelacjonował Havasi.

Cztery dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jej prezydent Wołodymyr Zełenski złożył oficjalny wniosek o przyjęcie jego państwa do Unii Europejskiej. W ślady Ukrainy poszła szybko Mołdawia i Gruzja.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że wszystkie państwa Trójmorza wspierają nadanie Ukrainie oficjalnego statusu kandydata do UE. „Stworzyliśmy nowy rodzaj partnerstwa z Trójmorzem dla państw aspirujących do UE – partnerstwo uczestniczące; przyznaliśmy go dziś Ukrainie” – powiedział. W Rydze prezydent Andrzej Duda uczestniczył w spotkaniu liderów państw Trójmorza – 12 państw środkowoeuropejskich będących członkami UE.

budapesttimes.hu / ukrinform.ua / Kresy.pl