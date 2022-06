Kaczyński o Błaszczaku: „Zastąpi mnie pod każdym względem”

Szef MON Mariusz Błaszczak z całą pewnością zastąpi mnie znakomicie. Sądzę też, że zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje – oświadczył we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński został zapytany w TVP o swoje odejście z rządu, z funkcji wicepremiera i szefa Komitetu ds. bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę, że w Radzie Ministrów miał zasiadać krócej niż 20 miesięcy. Podkreślił, że chodziło mu o przygotowanie i przeforsowanie ustaw, m.in. o obronie ojczyzny. Zaznaczył, że ustawa była trudna nawet dla rządu, ponieważ „są to bardzo duże wydatki”, lecz – jak stwierdził – pomogła wojna. „Ci , którzy dzisiaj twierdzą, że uciekłem z rządu z powodu wojny, zapominają, że głosowali za tą ustawą” – oświadczył, cytowany przez PAP.

Jarosław Kaczyński powiedział, że właśnie w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę i wojną musiał zostać dłużej w rządzie. „Może przez chwilę liczyłem, że ta wojna będzie trwała krócej; dziś wiemy, że ona będzie trwała, a my mamy inne zadania. Ja mam inne zadania” – dodał. Podkreślił, że jako szef partii musi „myśleć o tym, co jest dla każdej partii najważniejsze, to znaczy o wyborach”.

Jego zdaniem łączenie funkcji szefa partii z funkcją wicepremiera byłoby możliwe na zasadzie, że „prawie nie bywam w kancelarii premiera, prawie nie wypełniam funkcji wicepremiera, ale biorę za to pensję”. „Ja takich zasad nie uznaję, chociaż się to niektórym zdarzało; ja takiego sposobu działania nie uznaję” – dodał.

Prezes PiS wyraził opinię, że szef MON Mariusz Błaszczak, który ma objąć funkcję wicepremiera oraz kierowanie Komitetem ds. bezpieczeństwa „z całą pewnością zastąpi go znakomicie”. „I sądzę też, chociaż to nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać, że zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje” – powiedział.

pap / wnp.pl / Kresy.pl