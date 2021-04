Blisko połowa Polaków za przyspieszonymi wyborami w razie rozpadu Zjednoczonej Prawicy [SONDAŻ]

Według sondażu dla RMF i „DGP”, prawie połowa ankietowanych Polaków chciałaby wcześniejszych wyborów w przypadku rozpadu koalicji. Za rządem mniejszościowym PiS byłoby niecałe 30 proc. badanych – to głównie wyborcy PiS, ale częściowo także Lewicy.

Pracownia United Surveys przeprowadziła na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” sondaż, w którym starano się zbadać, jak Polacy odnoszą się do obecnej sytuacji politycznej w Polsce, głównie w kontekście napięć w rządzącym obozie Zjednoczonej Prawicy.

Respondentów zapytano, co ich zdaniem powinno nastąpić w razie rozpadu koalicji PiS-Solidarna Polska – Porozumienie. Zdaniem prawie połowy badanych (47,1 proc.), w takim przypadku powinny odbyć się wcześniejsze wybory, żeby wyłonić nową większość. Blisko co trzeci badany uważa, że PiS jako główna partia koalicji powinien rządzić dalej, ale samodzielnie, tworząc rząd mniejszościowy (29,7 proc.).

Co ciekawe, bardzo małą popularność ma opcja, według której rząd powinna w opisywanym przypadku spróbować utworzyć opozycja z udziałem tych posłów, którzy odeszli z klubu PiS. Ten pomysł popiera tylko 3,1 proc. osób. W pytaniu nie sprecyzowano jednak, czy chodzi o sojusz lewicowo-liberalnej opozycji, czy też wszystkich pozostałych ugrupowań, włącznie z Konfederacją.

14,1 proc. respondentów nie opowiada się za żadnym z wyżej wymienionych scenariuszy, a 6 proc. badanych pozostaje w tej kwestii niezdecydowanych.

Według preferencji partyjnych, za wcześniejszymi wyborami opowiadają się przede wszystkich wyborcy partii opozycyjnych (67,8 proc.), w przypadku zwolenników Zjednoczonej Prawicy to 23 proc. Tę możliwość popiera również prawie połowa (45,5 proc.) osób niezdecydowanych co do ewentualnego udziału w wyborach, a także co trzeci badany, niewyrażający chęci głosowania (32,8 proc.).

Jednocześnie, sympatycy obozu rządzącego stanowią największą grupę (55,8 proc.) popierającą samodzielne rządy mniejszościowe PiS. Zaledwie niespełna 1 proc. z nich popiera możliwość stworzenia rządu przez opozycję. Jednak wśród zwolenników opozycji ten wariant również jest mało popularny (4,4 proc.).

Wcześniejszych wyborów w razie rozpadu rządzącej koalicji chciałaby raczej kobiety (51,4 proc.) niż mężczyźni (43,1 proc.).

Pod względem wiekowym, za przyspieszonymi wyborami w razie kryzysu opowiadają się w dużym stopniu ludzie w wieku 18-49. Osoby mające 50-59 lat są w tej kwestii podzielone (po 42,3 proc. stanowią zwolennicy wcześniejszych wyborów i zwolennicy samodzielnych rządów PiS). Największe poparcie dla ewentualnego rządu mniejszościowego partii Jarosława Kaczyńskiego stwierdzono u osób w wieku 60-69 lat (47,5 proc.).

Badacze z United Surveys zestawili odpowiedzi respondentów z tym, na jaką partię głosowali oni w wyborach w 2019 roku. Ewentualne wcześniejsze wybory popierają przede wszystkim ówcześni wyborcy Koalicji Polskiej, wówczas sojuszu PSL i Kukiz’15 (78,7 proc.), a także Koalicji Obywatelskiej (74,2 proc.) i Lewicy (65,1 proc. osób). W przypadku Konfederacji jest to połowa wyborców tego ugrupowania (49,6 proc.). Tylko niecałe 19 proc. tych, którzy w 2019 roku głosowali na Zjednoczoną Prawicę, opowiadałoby się przyspieszonymi wyborami. Ta grupa w zdecydowanej większości poparłaby rząd mniejszościowy PiS (52,4 proc.). Co ciekawe, taka opcja jest dość popularna wśród wyborców Lewicy (37,2 proc.).

Za możliwością stworzenia rządu przez opozycję z udziałem posłów, którzy odeszli z PiS opowiedziało się 6,7 proc. wyborców PSL-Kukiz’15, 5,1 proc. wyborców Lewicy, 3,6 proc. wyborców KO i 3,0 proc. wyborców Konfederacji.

Co ważne, aż 23,5 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy nie opowiedziało się za żadnym z proponowanych rozwiązań.

Badanie przeprowadzono 23 kwietnia 2020 roku metodą CATI, czyli wywiadem telefonicznym.

