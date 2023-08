W przyszłym roku Polska zastąpi niemieckie Patrioty swoimi własnymi

Polska od nowego roku będzie mogła zastąpić niemiecki system obrony powietrznej Patriot swoimi własnymi – poinformował Mariusz Błaszczak.

Jak poinformował w czwartek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, Polska od nowego roku będzie mogła zastąpić niemiecki system obrony powietrznej Patriot swoimi własnymi.

„Rozmawialiśmy o tym podczas wizyty ministra Pistoriusa w naszym kraju. Do tego czasu będziemy gotowi do włączenia polskich baterii Patriot do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej kraju” – powiedział Mariusz Błaszczak.

Skrytykował też poprzedni rząd za rzekomą bezczynność w ochronie nieba.

„Stopniowo budujemy wielopoziomowy system, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi nad Patriotem i Wielką Brytanią nad CAMM” – dodał Błaszczak.

We wtorek agencja Reuters podała, że ministerstwo obrony Niemiec złożyło Polsce propozycję, dotyczącą trzech wyrzutni systemu obrony powietrznej Patriot, rozmieszczonych w Polsce. Niemcy zaoferowali, że będą one mogły zostać w naszym kraju do końca bieżącego roku. „Przedłużenie poza koniec 2023 r. nie jest przewidywane” – zakomunikował w oświadczeniu niemiecki resort obrony.

Strona niemiecka wyjaśnia, że w 2024 roku niektóre z posiadanych przez Niemcy systemów Patriot będą potrzebne siłom szybkiego reagowania NATO. Inne będą musiały przejść przegląd techniczny.

Według Reutersa, obecnie w Polsce stacjonuje około 300 niemieckich żołnierzy, którzy obsługują trzy zestawy Patriot. Stacjonują w rejonie Zamościa. Służą do ochrony kluczowego połączenia kolejowego z Ukrainą.

W środę ministerstwo obrony narodowej poinformowało PAP, że otrzymało od strony niemieckiej potwierdzenie rozmieszczenia niemieckich baterii Patriot na naszym terytorium do końca 2023 roku.

Dodajmy, że w lipcu szef MON, Mariusz Błaszczak, prosił swojego niemieckiego odpowiednika, Borisa Pistoriusa, o przedłużenie misji Patriotów w Polsce do końca tego roku. Niemiecki minister nie odpowiedział od razu na tę prośbę. Reuters sugeruje, że wynikało to z napiętych stosunków na linii Warszawa-Berlin.

Niemcy udostępnili Polsce swoje systemy Patriot po tym, jak w listopadzie 2022 roku w Przewodowie spadła zabłąkana rakieta ukraińskiej obrony powietrznej. Zginęło wówczas dwóch mieszkańców wsi. Berlin wcześniej oferował polskim władzom rozmieszczenie kilku wyrzutni na naszym terytorium, ale te nie wykazywały zainteresowania propozycją.

Jak pisaliśmy, w kwietniu br. podano, że niemieckie wojsko wycofa w tym roku swoje systemy Patriot z innych krajów członkowskich NATO, Słowacji i Polski. Rzecznik ministerstwa obrony powiedział, że Berlin stara się jak najlepiej wykorzystać swoje ograniczone zasoby wojskowe.

