Podpisano umowę na zakup tureckich bezzałogowców Bayraktar TB2 dla Wojska Polskiego [+VIDEO/+FOTO]

Wczoraj podpisałem umowę na zakup najlepszej broni dla Wojska Polskiego dronów Bayraktar TB2. Jest to broń sprawdzona i skuteczna – oświadczył we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wyraził opinię, że zakup znacząco wzmocni zdolności i potencjał Sił Zbrojnych RP.

Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował o podpisaniu umowy na zakup tureckich dronów Bayraktar TB2. Strona polska podpisała w poniedziałek umowę na dostawę 24 bezzałogowców. „Dziś rozmawialiśmy o kolejnych obszarach możliwej współpracy, w tym artylerii” – podkreślił minister.

Minister @mblaszczak: wczoraj podpisałem umowę na zakup najlepszej broni dla #WojskoPolskie #Bayraktar TB2. Jest to broń sprawdzona i skuteczna. Znacząco wzmocni zdolności i potencjał #WojskoPolskie. Dziś rozmawialiśmy o kolejnych obszarach możliwej współpracy, w tym artylerii. pic.twitter.com/6vopYQa37a — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 25, 2021

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zamówienie przewiduje dostawy dronów wraz z uzbrojeniem. Do końca 2024 roku zrealizowana zostanie całość zamówienia. Pierwsza partia trafi do Polski do końca 2022 roku. Jeden zestaw (6 statków) będzie kosztował 67 mln dolarów. Podpisanie umowy było zapowiadane przez resort obrony w ubiegłym tygodniu.

We wtorek w Ankarze odbywa się spotkanie ministrów obrony Polski i Turcji. Mariusz Błaszczak i Hulusi Akar, poruszą kwestie dotyczące współpracy militarnej w wymiarze bilateralnym i w ramach współpracy sojuszniczej w kontekście zbliżającego się szczytu NATO.

„Polska jest naszym sojusznikiem i przyjacielem. Łączą nas lata historii, tradycji i lata współpracy. Robimy wszystko, aby zwiększyć naszą współpracę wojskową i tę dot. przemysłu obronnego” – oświadczył szef tureckiego resortu obrony Hulusi Akar.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Polscy żołnierze są obecni w Turcji, razem współpracujemy w ramach dowództw NATO. Nasza współpraca jest bardzo dobra i rozwija się bardzo dynamicznie” – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

🎥 W pierwszym dniu wizyty w 🇹🇷 min. ⁦@mblaszczak⁩ podpisał umowę na dostawę 24 dronów bojowych #Bayraktar TB2 dla #WojskoPolskie.

–

We wtorek odbędą się rozmowy ministrów obrony 🇵🇱🇹🇷 i spotkanie z żołnierzami 🇵🇱, którzy od kwietnia 2021 służą w bazie lotniczej Incirlik. pic.twitter.com/BOQx9IXoC5 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 25, 2021

Minister Błaszczak został zapytany, dlaczego resort obrony kupuje tureckie uzbrojenie, a nie polskie. „Polski przemysł zbrojeniowy nie produkuje broni podobnej do tej, którą kupiliśmy w Turcji” – odpowiedział. „Polski przemysł zbrojeniowy produkuje broń na dużo niższym poziomie” – dodał.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

O tych tureckich dronach zrobiło się głośno za sprawą ich działań podczas konfliktów w Syrii oraz w Libii. Na skuteczność działania tych bezzałogowców zwracali uwagę także rosyjscy korespondenci wojenni. Drony te były z powodzeniem wykorzystywane przez stronę azerską podczas walk z Ormianami w rejonie Górskiego Karabachu.

Drony Bayraktar TB2 mają 6,5 m długości i 12 m rozpiętości skrzydeł. Maksymalna masa startowa to 630 kg, mogą osiągać prędkość 222 km/godz. i pułap maksymalny ponad 8200 metrów (pułap praktyczny to 6750 m). Ich maksymalny zasięg to ponad 150 km, przy długotrwałości lotu 24 godziny (prędkość przelotowa – 130 km/godz.). Drony te mają ładowność 55 kg i mogą przenosić m.in. kierowane bomby naprowadzane laserowo ogólnego przeznaczenia MAM-L i MAM-C produkcji Roketsan o zasięgu do 8 km, najpewniej także przeciwpancerne pociski kierowane dalekiego zasięgu UMTAS/Mizrak-U. Bayraktar TB2 posiada też zdolność niszczenia celów na morzu.

Kresy.pl