Szef MON: Polska kupi 24 drony bojowe Bayraktar TB2 od Turcji

Polska kupi 24 drony bojowe Bayraktar TB2 od tureckiego przemysłu. Pierwszy z czterech zestawów trafi na wyposażenie naszego wojska już w 2022 roku – oświadczył szef resortu obrony Mariusz Błaszczak.

Szef MON podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że umowa z tureckim przemysłem obronnym zakłada także pakiet logistyczny oraz szkoleniowy – podała w sobotę Informacyjna Agencja Radiowa (IAR). Dodał, że „wojskowe przedsiębiorstwo” będzie zajmowało się serwisowaniem bezzałogowych maszyn Bayraktar TB2. Zawarcie umowy odbędzie się z pominięciem przetargu, w ramach tzw. pilnej potrzeby operacyjnej. Bezzałogowce będą uzbrojone w rakiety przeciwpancerne.

Min. @mblaszczak: Chcę się podzielić ze słuchaczami dobrą wiadomością. #WojskoPolskie będzie wyposażone w nowoczesny sprzęt, w bezpilotowce #Bayraktar TB2, które mają siłę uderzeniową i sprawdziły się na wojnach na wschodzie naszego kontynentu. Były też wykorzystywane w Afryce. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 22, 2021

Drony Bayraktar TB2, których zakup planuje polski MON, są bezzałogowcami sprawdzonymi między innymi w konfliktach w Libii, Syrii, a także w walkach o Górski Karabach.

Resort obrony nie precyzował wcześniej jakie modele zostaną zakupione. Podawano jedynie, że trwa rozeznanie rynku w ramach programu o kryptonimie „Gryf”. Jednak w środę Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak udostępnił na swoim Twitterze zdjęcie drona Bayraktar TB2 tureckiej produkcji w polskim malowaniu. Do zdjęcia dodał enigmatyczną notkę. „Już wkrótce dobre informacje… stay tuned”.

Umowa związana z zakupem tureckich dornów ma zostać podpisana w najbliższy wtorek, podczas oficjalnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Turcji.

O tych tureckich dronach zrobiło się głośno za sprawą ich działań podczas konfliktów w Syrii oraz w Libii. Na skuteczność działania tych bezzałogowców zwracali uwagę także rosyjscy korespondenci wojenni. Drony te były z powodzeniem wykorzystywane przez stronę azerską podczas walk z Ormianami w rejonie Górskiego Karabachu.

Drony Bayraktar TB2 mają 6,5 m długości i 12 m rozpiętości skrzydeł. Maksymalna masa startowa to 630 kg, mogą osiągać prędkość 222 km/godz. i pułap maksymalny ponad 8200 metrów (pułap praktyczny to 6750 m). Ich maksymalny zasięg to ponad 150 km, przy długotrwałości lotu 24 godziny (prędkość przelotowa – 130 km/godz.). Drony te mają ładowność 55 kg i mogą przenosić m.in. kierowane bomby naprowadzane laserowo ogólnego przeznaczenia MAM-L i MAM-C produkcji Roketsan o zasięgu do 8 km, najpewniej także przeciwpancerne pociski kierowane dalekiego zasięgu UMTAS/Mizrak-U. Bayraktar TB2 posiada też zdolność niszczenia celów na morzu.

polskieradio.pl / tvp.info / Kresy.pl