Polska zakupi drony Bayraktar TB2?

W środę Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak udostępnił na swoim Twitterze zdjęcie drona Bayraktar TB2 tureckiej produkcji w polskim malowaniu. Do zdjęcia dodał enigmatyczną notkę. „Już wkrótce dobre informacje… stay tuned”.

Już wkrótce dobre informacje… stay tuned! pic.twitter.com/UxQT0RtRjf — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 19, 2021

Drony Bayraktar TB2 mają 6,5 m długości i 12 m rozpiętości skrzydeł. Maksymalna masa startowa to 630 kg, mogą osiągać prędkość 222 km/godz. i pułap maksymalny ponad 8200 metrów (pułap praktyczny to 6750 m). Ich maksymalny zasięg to ponad 150 km, przy długotrwałości lotu 24 godziny (prędkość przelotowa – 130 km/godz.). Drony te mają ładowność 55 kg i mogą przenosić m.in. kierowane bomby naprowadzane laserowo ogólnego przeznaczenia MAM-L i MAM-C produkcji Roketsan o zasięgu do 8 km, najpewniej także przeciwpancerne pociski kierowane dalekiego zasięgu UMTAS/Mizrak-U.

Bayraktar TB2 posiada też zdolność niszczenia celów na morzu. O tych tureckich dronach zrobiło się głośniej za sprawą ich działań podczas konfliktów w Syrii oraz w Libii. Na skuteczność działania tych bezzałogowców zwracali uwagę także rosyjscy korespondenci wojenni. Drony te były z powodzeniem wykorzystywane przez stronę azerską podczas walk z Ormianami w rejonie Górskiego Karabachu.

„Minister Błaszczak wrzucił na Twittera zdjęcie tureckiego drona Bayraktar TB-2 z polskim malowaniem. Oznacza to, że rozmowy już pewnie są zakończone i na dniach ogłoszą podpisanie umowy o ich zakupie. To jest doskonała informacja i świadczy o wyciągnięciu wniosków z konfliktów w Karabachu, Jemenie, Syrii i Libii. Tureckie drony Bayraktar sprawdziły się w czasie konfliktów w Syrii, Libii i w Karabachu. Wygrały niemal samodzielnie wiele starć” – twierdzi twórca bloga Frontem do Syrii.



Warto przypomnieć, że tureckie maszyny wykorzystuje między innymi Ukraina, w kwietniu, dron rozpoznawczo-uderzeniowy Bayraktar TB2 w barwach Ukrainy odbył lot w rejonie Donbasu. Moskwa wyraziła w związku z tym niezadowolenie i pośrednio wezwała Turcję, by przestała sprzedawać drony bojowe Ukrainie.

Jak podano, ukraiński dron wystartował z lotniska w południowej części Ukrainy po czym odbył lot ponad obwodami: chersońskim, zaporoskim, dniepropietrowskim i charkowskim. Następnie wrócił do bazy. Nie wiadomo jednak, jakie dokładniej zadania realizował w trakcie tej misji. Prawdopodobnie miała ona charakter zwiadowczy.

