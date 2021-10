Systemy Patriot w Polsce do końca 2022 roku

W czwartek 7 października, podczas drugiego dnia pobytu w Stanach Zjednoczonych szef MON spotkał się z żołnierzami 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, którzy szkolą się w Fort Sill do obsługi systemu PATRIOT.

„Zakładamy, że dostawy będą realizowane w zaplanowanym czasie, a więc do końca przyszłego roku Patrioty trafią do naszego kraju. Przygotowujemy infrastrukturę, będą również wyszkoleni żołnierze do obsługi tej broni. Wszystko przebiega zgodnie z planem” – mówił podczas spotkania w USA z polskimi żołnierzami Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

„Jestem pod dużym wrażeniem, zarówno tego, czego uczą się nasi żołnierze, jak i podejścia naszych żołnierzy do swoich obowiązków. Laboratoria wyposażone są bardzo dobrze, a polscy żołnierze korzystają z wiedzy doświadczonych wykładowców, żołnierzy US Army, którzy byli na misjach, którzy również obsługiwali Patrioty w warunkach bojowych. To unikalne doświadczenia, które będą już przekazane polskim żołnierzom, co daje Wojsku Polskiemu gotowość do tego, żeby bronić Rzeczypospolitej” – mówił podczas spotkania z polskimi żołnierzami minister Mariusz Błaszczak.

W amerykańskim Fort Sill (Oklahoma) trwa proces szkolenia żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w przyszłym roku otrzymają dwie pierwsze baterie systemu Patriot. Żołnierze 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej realizują kurs Allied Patriot Air Defense Operator organizowany w Air Defense Artillery School z zakresu obsługi i serwisowania systemu PATRIOT. To już kolejna szkoląca się grupa żołnierzy z Polski, która przejdzie specjalistyczne szkolenie.

„Naszą ambicją jest wpięcie różnych systemów obronnych w jedną sieć. Do tego doprowadzimy, żeby wojsko miało pełny przegląd sytuacyjny. Żeby mogło reagować adekwatnie do potrzeb. To jest niewątpliwie podniesienie zdolności Wojska Polskiego o kilka poziomów wyżej. Fort Sill to centrum artylerii, to centrum szkolenia wojsk artylerii w USA. Polscy żołnierze korzystają z najlepszych trenerów i najlepszych warunków do podnoszenia swoich umiejętności” – podkreślił szef MON.

W marcu 2018 roku minister Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów PATRIOT. System będzie jednym z głównych elementów tworzących obronę powietrzną kraju.

„Polskich żołnierze chwalili dobrą atmosferę, kontakty z żołnierzami amerykańskimi oraz armii sojuszniczych. Znajomości tutaj zawarte niewątpliwie będą procentowały w przyszłości. Wszystko czego uczą się polscy żołnierze w Forcie Sill buduje interoperacyjność z żołnierzami USA i żołnierzami Sojuszu Północnoatlantyckiego” – zaznaczył szef MON.

