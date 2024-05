Palestyńscy islamiści i lewicowcy popierają projekt rozejmu w Strefie Gazy

Rozmowa prominentów dwóch palestyńskich organizacji polityczno-wojskowych z różnych stron ideologicznej barykady wskazuje na konsolidację kontestatorów oficjalnych władz Autonomii Palestyńskiej.

Zastępca sekretarza generalnego Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny ​​Dżamil Mezher i sekretarz seneralny Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu Zijad an-Nachalah omówili wyrażoną w poniedziałek zgodę Hamasu na zaproponowaną przez mediatorów z Kataru i Egipu umowę rozejmową z Izraelem. Mezher i an-Nachalach zadeklarowali w imieniu swoich organizacji poparcie dla przygotowanego porozumienia o zawieszeniu broni, jak zrelacjonowała Al Mayadeen.



Liderzy palestyńskich organizacji podkreślili, że spójność między frakcjami “ruchu oporu” jest kluczowa w obliczu wojny z Izraelem. „Jesteśmy zjednoczeni we wzmacnianiu odporności Palestyny ​​i zapewnieniu naszego istnienia, jednocześnie zajmując się pilnymi potrzebami pomocy, schronienia i odbudowy” – portal libańskiej telewizji zacytował wspólne oświadczenie.



Tego rodzaju wspólne oświadczenie ma także znaczenie dla polityki wewnętrznpalestyńskiej. LFWP jest jedną z najstarszych i niegdyś najsilniejszych zbrojnych organizacji palestyńskich, która powstała w 1967 r., jako organizacja marksistowsko-nacjonalistyczna. W latach 60 i 70 XX wieku stała się znana z powodu spektakularnych akcji poza granicami Palestyny, takich jak porwania samolotów.

Front nigdy nie zgodził się z polityką Fatahu i jego lidera Jasira Arafata uznania istnienia Izraela i zakończenia walki z nim. W związku z tym pozostawał w opozycji do organów oficjalnych, utworzonych na mocy porozumień z Oslo, struktur Autonomii Palestyńskiej współpracujących z Izraelem. Jednocześnie jednak wchodzi w skład Organizacji Wyzwolenia Palestyny, uznawanej przez wiele państw świata za prawno-międzynarodową reprezentację narodu palestyńskiego.

Palestyński Islamski Dżihad powstał w 1981 r. jako odnoga organizacji islamistów egipskich. Jego geneza i miejsce narodzin (Gaza) jest więc podobne jak u Hamasu. Organizacja nie wchodzie w skład OWP.

Jak pisaliśmy wcześniej, Hamas oświadczył, że zgadza się na propozycję zawieszenia broni w siedmiomiesięcznej wojnie w Gazie, przedstawioną przez mediujący Katar i Egipt. Izrael twierdzi, że propozycja ta nie spełnia jego żądań. Propozycja obejmuje trzy etapy rozejmowe, z których każdy trwać ma 42 dni. W pierwszej fazie wznowione zostaną pośrednie negocjacje za pośrednictwem mediatorów w sprawie wymiany jeńców i więźniów. Dodał, że nastąpić powinno również wycofanie części izraelskich żołnierzy z niektórych obszarów palestyńskiej eksklawy, wraz z niezakłóconym powrotem uchodźców do ich domów oraz przepływem pomocy humanitarnej i paliwa do Gazy. W drugiej fazie ma nastąpić całkowite i trwałe wstrzymanie działań wojskowych w Gazie. Ostatni etap ma się skupiać na odbudowie Strefy Gazy pod nadzorem Egiptu, Kataru i agencji ONZ.

Mimo to Izraelczycy kontynuowali we wtorek atak na Rafah – ostatni obszar, gdzie do tej pory gromadzili się uchodźcy z reszty obszaru palestyńskiej eksklawy, gdzie liczba ludzi dochodzi już do 1,4 mln. Izraelczy zajęli między innymi przejście graniczne z Egiptem w Rafah.

english.almayadeen.net/kresy.pl