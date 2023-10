Szpitale w Gazie przepełnione

Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia informuje o krytycznej sytuacji służb medycznych w bombardowanej Strefie Gazy.

Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że szpitale funkcjonujące w Strefie Gazy są już przepełnione. Instytucja zwróciła się na Światowej Organizacji Zdrowia przy ONZ, by ta podjęła się wytyczenia korytarza humanitarnego, „w celu zapewnienia dotarcia pilnej pomocy medycznej” – zrelacjonowała Al Jazeera.

Trwa ostrzał i bombardowania Strefy Gazy przez Izrael. Według doniesień przytaczanych przez Al Jazeerę bombardowania miały miejsce także w pobliżu przejścia granicznego w Rafa między Strefą Gazy a Egiptem. Samo przejście, decyzją egipskich władz, pozostaje zamknięte.

Od strony Izraela palestyńska eksklawa pozostaje w całkowitym oblężeniu i blokadzie. Odcięto dostawy energii elektrycznej, wody oraz wszelkich towarów. We wtorek po południu izraelska armia poinformowała o osiągnięciu gotowości do przeprowadzenia operacji przeciwko Strefie Gazy.

Popołudniowe szacunki ofiar przytoczone przez Al Jazeerę określają liczbę ofiar ataku Hamasu na Izrael na ponad 900 osób i liczbę ofiar bombardowań w Strefie Gazy na około 750.

Nagrania jakie pojawiają się na portalach społecznościowych sugerują znaczne zniszczenia materialne w atakowanej eksklawie.

🚨- A Video show Al Remal neighborhood which was destroyed by the Israeli warplanes with more than 50 air strikes. 10.10.23 #Israel #hamasattack #GazaUnderAttack #IsraelUnderAttack #Palestine #Gaza #IsraelPalestineWar

pic.twitter.com/TtTTDrHe3l

— عساف (@Sa91af) October 10, 2023