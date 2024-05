Kolejni “kurierzy” nielegalnych imigrantów wpadli na granicy. Większość z nich to cudzoziemcy

Straż Graniczna przypomina, że za organizowanie i pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw strefy Schengen na okres od 5 do 10 lat.

Na odcinku granicy państwowej ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymano w tym roku 126 pomocników i organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy.

W pierwszym kwartale tego roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 119 “kurierów” nielegalnych imigrantów. Cudzoziemcy stanowili prawie 80 proc. z nich. Najliczniejszymi grupami byli Ukraińcy i Białorusini.

Obcokrajowcy stanowili ponad 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wówczas wśród przemytników zdecydowanie dominowali Ukraińcy i Gruzini. Podobnie wyglądała sytuacja w dwóch poprzednich latach.

podlaski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl