Trudna wizyta przywódcy Chin w Paryżu

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping przybywa w niedzielę do Paryża w kontekście pogarszających się relacji z Unią Europejską na tle wojny na Ukrainie i w kwestiach gospodarczych.

Xi Jinping rozpoczyna we Francji swój objazd po Europie, w ramach którego odwiedzi również państwa, w których jego kraj znajduje więcej zrozumienia – Serbię i Węgry. Jednak przewodniczący w ChRL pozostanie we Francji do wtorku, by omówić szeroką gamę zagadnień. Istotną część z nich stanowią kwestie handlowe.

Francja popiera dochodzenie Unii Europejskiej w sprawie eksportu chińskich pojazdów elektrycznych, a w styczniu Pekin wszczął dochodzenie w sprawie importu brandy – produkowanej głównie we Francji – co jest powszechnie postrzegane jako odwet za kroki Brukseli, komentuje France24.



„Musimy w dalszym ciągu naciskać na władze chińskie, aby udzieliły nam większych gwarancji w kwestiach handlowych” – powiedział doradca prezydenta Francji przed wizytą Xi, która jest jego pierwszą podróżą do Europy od pięciu lat.

Xi Jinping ma wylądować w Paryżu o godz. 16. Spotka się nie tylko z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, ale również przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Podziały wewnątrz Unii Europejskiej – w szczególności między Francją i Niemcami – podważają jej zdolność do wywierania wpływu na Chiny, oceniła w niedzielę France24. Źródła podają, że niemiecki kanclerz Olaf Scholz nie dołączy do Macrona i Xi w Paryżu ze względu na wcześniejsze plany.

Francja ma na celu szersze otwarcie chińskiego rynku na eksport produktów rolnych i rozwiązywania problemów związanych z obawami francuskiego przemysłu kosmetycznego dotyczącymi praw własności intelektualnej – twierdzą anonimowi urzędnicy, na których powołała się francuska telewizja.



Francuzom ma zależeć także na tym, by Pekin wywierał naciski na Władimira Putina, by ten powściągnął działania zbrojne Rosjan na Ukrainie. France24 twierdzi, że pod tym względem Macron nie osiągnął “większych postępów” z wyjątkiem bezpośredniego kontaktu z Wołodymyrem Zełenskim podjętym rpzez Xi Jinpinga, przed rokiem.

“Chiny są jednym z głównych partnerów Rosji, naszym celem jest wykorzystanie wpływu, jaki mają na Moskwę, aby zmienić rosyjskie kalkulacje i przyczynić się do rozwiązania konfliktu” – powiedział telewizji anonimowy urzędnik Pałacu Elizejskiego.



Francuskie źródło dyplomatyczne podało: „Jeśli Chińczycy chcą pogłębić stosunki z europejskimi partnerami, naprawdę ważne jest, aby wysłuchali naszego punktu widzenia i zaczęli go traktować poważnie”.

We wtorek Macron zabierze Xi w Pireneje – góry, które są mu szczególnie drogie jako miejsce urodzenia jego babci ze strony matki. Gest ten ma być rewanżem wobec Xi za zabranie Macrona na ceremonię parzenia herbaty w dawnej rezydencji ojca chińskiego przywódcy w mieście Kanton.



france24.com/kresy.pl