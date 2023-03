USA: Akademia nie zgodziła się na występ Zełenskiego podczas ceremonii wręczenia Oscarów

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej odmówiła prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, który chciał wystąpić podczas tegorocznej ceremonii przyznawania Oscarów.

Ukraiński przywódca liczył na to, że dzięki połączeniu audio-wideo, będzie mógł wystąpić na żywo podczas uroczystości, jak wcześniej przy okazji podobnych imprez. Przykładowo, w lutym br. pozwolono mu wystąpić on-line na Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Według „Variety”, o występ Zełenskiego na oscarowej ceremonii starał się znany agent, Mike Simpson. Jego prośba została jednak odrzucona. Powody nie są znane. Akademia odmówiła udzielenia komentarza w tej sprawie.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku. Wówczas również nie zgodzono się, by prezydent Ukrainy wystąpił z przesłaniem do publiczności. „Variety” pisze, że według źródeł producent Will Packer rzekomo miał zastrzeżenia względem nagłaśniania wojny na Ukrainie, bo jego zdaniem ma to podłoże… rasistowskie. Miał twierdzić, że na Ukrainie giną biali, a Hollywood ignoruje konflikty w innych częściach świata, w których giną osoby o innym kolorze skóry.

Później jednak, przy różnych okazjach, otrzymywał taką możliwość. Wystąpił np. na festiwalach filmowych w Cannes, Wenecji czy Berlinie. Dużym sukcesem było wystąpienie on-line na rozdaniu Złotych Globów w styczniu br. Zapowiedział go wówczas aktor Sean Penn, czołowy promotor Ukrainy w Hollywood, który apeluje do rządu USA o zwiększenie skali wsparcia dla Ukrainy.

Jednocześnie, nie zgodzono się, by Zełenski wystąpił np. na festiwalu filmowym w Toronto we wrześniu 2022 roku.

Dodajmy, że zaangażowanie Simpsona ma mieć związek z tym, że reprezentuje Aarona Kaufmana, który wspólnie z Pennem reżyserował film dokumentalny o Zełenskim.

Jak zaznaczono, brak zgody na wystąpienie Zełenskiego ma miejsce w czasie, gdy sondaże w USA pokazują spadek poparcia Amerykanów dla dalszego wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją.

Variety / Kresy.pl