Papież uważa, że wojna na Ukrainie to „wojna światowa”

Papież Franciszek uważa, że wojnie na Ukrainie przyświtują „imperialne interesy” różnych krajów, pisze Vatican News, powołując się na wywiad papieża dla RSI.

Papież Franciszek udzielił wywiadu dla RSI – włoskiego Szwajcarskiego Radia i Telewizji. Zostanie wyemitowany wieczorem w niedzielę 12 marca na stronie www.rsi.ch.

Papież mówił w nim: „Jesteśmy na wojnie światowej”, mówi. „Zaczęła się w kawałkach i teraz nikt nie może powiedzieć, że nie jest na całym świecie. Ponieważ wszystkie wielkie mocarstwa są uwikłane. A polem bitwy jest Ukraina. Wszyscy tam walczą”.

Papież mówił, że Putin wie, że chciałby się z nim spotkać, „ale tam są interesy imperialne, nie tylko imperium rosyjskiego, ale innych imperiów”.

„W ciągu nieco ponad stu lat były trzy wojny światowe: 14-18, 39-45 i ta, która jest wojną światową. Zaczęło się w kawałkach i teraz nikt nie może powiedzieć, że nie jest na całym świecie. Wszystkie wielkie mocarstwa są w to wciągnięte. Polem bitwy jest Ukraina. Tam wszyscy walczą. Przywodzi to na myśl przemysł zbrojeniowy. Pewien ekspert powiedział mi: gdyby przez rok nie produkowano broni, problem głodu na świecie zostałby rozwiązany. To jest rynek. Toczą się wojny, sprzedaje się starą broń, testuje się nową”.

„Przed konfliktem na Ukrainie kilkakrotnie spotykał się pan z Putinem. Gdybyś go dzisiaj spotkał, co byś mu powiedział?” – pytali dziennikarze.

„Rozmawiałbym z nim tak wyraźnie, jak przemawiam publicznie. Jest wykształconym człowiekiem. Drugiego dnia wojny poszedłem do ambasady rosyjskiej przy Stolicy Apostolskiej, aby powiedzieć, że jestem gotów pojechać do Moskwy, jeśli Putin da mi okno do negocjacji. Ławrow napisał do mnie, dziękując, ale teraz nie czas. Putin wie, że jestem dostępny. Ale są tam interesy imperialne, nie tylko imperium rosyjskiego, ale imperiów gdzie indziej. Cechą charakterystyczną imperium jest stawianie narodów na drugim miejscu” – czytamy na portalu Vatican News.

Kresy.pl/Vatican News