Litwa ufortyfikuje fragmenty granicy do końca jesieni

Anglojęzyczny „The Moscow Times” podał w środę, że Rosja zamierza uznać część wód we wschodniej części Zatoki Fińskiej oraz obszar w pobliżu miast Bałtyjsk i Zielonogradsk w obwodzie kaliningradzkim za swoje wody terytorialne. Portal powoływał się na uchwałę, jaka pojawiła się na stronie internetowej rosyjskiego Ministerstwa Obrony. "Trwa kolejna rosyjska operacja hybrydowa, tym razem mająca na celu sianie strachu, niepewności i wątpliwości co do swoich zamiarów na Bałtyku. Jest to oczywista eskalacja przeciwko NATO i UE i musi spotkać się z odpowiednio stanowczą reakcją." - skomentował natychmiast na X minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis.



