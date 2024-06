Holandia przekaże Ukrainie trzy wyrzutnie systemu patriot

Holandia dostarczy Ukrainie trzy wyrzutnie i stację radarową dla systemu Patriot – poinformował o tym na X premier Holandii Mark Rutte.

Today I was in Berlin, accompanied by @Minister_FIN Steven van Weyenberg, for a summit on recovery and reconstruction in Ukraine. We are ramping up our support in order to bolster Ukraine’s economy and society, and to ensure it can continue to withstand Russia’s aggression.

