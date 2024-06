Litwa przywraca powszechny pobór wojskowy

W czwartek litewski Seimas przyjął nowe prawa regulujące pobór do służby wojskowej. Zgodnie z nowelizacją zdolni do tego młodzi obywatele będą mieli obowiązek odbycia służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły.



Nowelizację ustaw regulujących kwestie poboru wojskowego na Litwie poparło w głosowaniu 85 posłów Seimasu. Dwóch zagłosowało przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu, zrelacjonował portal Delfi. Nowe przepisy stanowią, że absolwenci szkół będą otrzymywać wezwanie do odbycia służby wojskowej od razu po zakończeniu nauki. Wcześniej, w wieku 17 lat będą przechodzić kwalifikację medyczną, w czasie której zostanie określone czy są zdolni do szkolenia i służby wojskowej czy nie.

Nowe prawo przewiduje pobór do wojska osób w wieku 18–22 lat. Do tej pory wiek poboru wynosił 18-23 lata. Czas tego rodzaju obowiązkowej służby wojskowej będzie zasadniczo nadal wynosił 9 miesięcy, ale wprowadzono opcję skrócenia go do 6 miesięcy.

Co ważne, chęć rozpoczęcia studiów na wyższej uczelni nie będzie uzasadnieniem dla odroczenia służby wojskowej. Rozpocząć studia od razu po szkole będą mogli jedynie ci absolwenci, którzy nie będą kwalifikować się do poboru ze względów zdrowotnych.

Wspomniane zmiany Ministerstwo Obrony Litwy planowało od zeszłego roku. Resort chciał objąć obowiązkowym poborem także osoby, które w 2026 r. będą już studentami, poprzez alternatywne sposoby odbywania służby. Ten koncept został jednak odrzucony przez parlamentarzystów, po wcześniejszych protestach środowiska akademickich, jak podkreślił portal L24.lt.

Zgodnie z nowymi przepisami, do służby będą mogli być powoływani absolwenci studiów wyższych. Szczególnie będzie to dotyczyć specjalistów potrzebnych wojsku – inżynierów lotnictwa, awioniki, inżynierów innych specjalności, lekarzy. Będą oni powołani do służby na 3 miesiące, podczas których przejdą niezbędne podstawowe przeszkolenie wojskowe

Pierwsza powszechna kwalifikacja medyczna 17-latków zostanie przeprowadzona w 2025 r., a rok później przeprowadzony zostanie pierwszy pobór według nowych zasad.

Pobór do wojska przywrócono na Litwie, na zasadzie tymczasowej, w 2015 r., po siedmioletniej przerwie. W 2016 r. władze litewskie zadecydowały, że będzie on stałą prakatyką. Jednak do tej pory miał ograniczony charakter. Władze corocznie ustalały limit poboru i wybierano z danego rocznika osoby, które będą kierowane do odbycia służby na zasadzie losowania komputerowego, w obecności “niezależnych obserwatorów”. Na zeszły rok ustalono poziom poboru był ustalony na 3828 osób. Taki sam obowiązuje w roku bieżącym.

