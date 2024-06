Rumunia sfinansuje szkolenie ukraińskich pilotów na F-16

Rumunia sfinansuje szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, które odbędzie się w bazie lotniczej Fetesti.

Jak poinformowały w czwartek ukraińskie media, Rumunia sfinansuje szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, które odbędzie się w bazie lotniczej Fetesti. Kraj wykorzysta budżet swojego ministerstwa obrony na pokrycie kosztów, które powstaną w wyniku obecności ukraińskich pilotów i personelu technicznego w rumuńskiej bazie lotniczej.

Przede wszystkim mówimy o kosztach zakwaterowania, wyżywienia, transportu, paliwa zużytego w procesie szkolenia, zapewnienia specjalnego sprzętu oraz innych powiązanych towarów i usług.

W opublikowanym dokumencie nie przedstawiono szacunku kosztów szkoleń, ale zauważono, że nie jest potrzebne dodatkowe finansowanie poza środkami już przyznanymi.

„Biorąc pod uwagę delikatny charakter robót i usług, które zostaną zakontraktowane, a także poufny charakter działań szkoleniowych ukraińskiego personelu, nie można stosować przepisów regulujących zamówienia publiczne” – stwierdziło rumuńskie ministerstwo obrony w opublikowanym dokumencie.

Już tego lata rozpocznie się transfer na Ukrainę długo oczekiwanego przez Kijów uzbrojenia. Mowa o holenderskich myśliwcach wielozadaniowych F-16, które bez wątpienia wzmocnią potencjał sił walczących z rosyjskim okupantem. To jednak nie koniec dobrych dla Ukrainy informacji – Holendrzy zezwolą na używanie maszyn do atakowania celów w Rosji. W wywiadzie dla ukraińskiego portalu „Europejska Prawda” holenderska minister obrony Kajsa Ollongren powiedziała, że Niderlandy latem br. przekażą Ukrainie myśliwce wielozadaniowe F-16. Nie zgodziła się ujawnić, kiedy dokładnie to nastąpi. Przyznała też, że Ukraina pierwsze samoloty F-16 otrzyma od Danii.

„My będziemy po Danii, ale taki jest wspólny plan” – powiedziała Ollongren. Ujawniła zarazem, że Holandia pozwoli, by przekazane przez nią F-16 mogły atakować cele wojskowe w Rosji. Tłumaczyła, że Ukraina ma prawo do obrony.

„Prowadzicie wojnę przeciwko agresorowi. Zgodnie z artykułem 51. Karty Narodów Zjednoczonych jest to samoobrona. Zawsze mówiliśmy, że tak długo, jak Ukraina odpiera ataki i przestrzega międzynarodowego prawa humanitarnego, może również uderzać w cele wojskowe po drugiej stronie granicy, jeśli jest to konieczne w samoobronie” – podkreśliła holenderska minister obrony.

Kajsa Ollongren poinformowała, że przygotowania ukraińskiej bazy technicznej, koniecznej do przyjęcia i obsługiwania samolotów F-16, idą zgodnie z planem. Dodała, że myśliwce te „będą nadchodziły stopniowo”. Powiedziała, że znacząco wzmocni to ukraińskie siły powietrzne, a „w pewnym momencie może doprowadzić do przewagi powietrznej”. Zastrzegła zarazem, że będzie to wymagało czasu. „Jeśli więc ktoś oczekuje natychmiastowego efektu, radzę mu bardziej realistyczne podejście” – dodała.

Ponadto, podczas rozmowy minister obrony Holandii powiadomiła, że jej kraj rozważa przekazanie Ukrainie dodatkowego systemu obrony powietrznej Patriot.

Przypomnijmy, że już wcześniej pisaliśmy, iż holenderska minister obrony oświadczyła, że 24 myśliwce F-16, które Holandia zamierza przekazać Ukrainie, będą mogły zostać użyte do ataków na cele w Rosji. Deklaracja wywołała odpowiedź Moskwy. Strona rosyjska wspomniała o Polsce i Rumunii. Dodajmy, że wówczas Holandia planowała rozpocząć wysyłanie myśliwców F-16 na Ukrainę jesienią roku, podążając za Danią, która zamierza przekazać samoloty latem.

Przypomnijmy, że według „Politico” Dania, Norwegia i Holandia planują dostarczyć Ukrainie łącznie ponad 60 myśliwców F-16 do końca lata. W tym gronie wymieniana jest też Belgia, która jednak nie zgadza się, by Ukraińcy używali jej maszyn do atakowania celów w Rosji. Ukraina twierdzi, że mogąc używać większej liczby tych maszyn mogłaby skuteczniej powstrzymywać rosyjskie ofensywy, w tym w rejonie Charkowa. Jednak zdaniem Waszyngtonu, samoloty te nie zmienią diametralnie sytuacji na polu walki.