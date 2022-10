57 osób próbowało nielegalnie przekroczyć polsko – białoruską granicę

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w trakcie minionej doby (11.10.2022 r.) odnotowali 57 prób nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy. Zatrzymano również czterech pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

Jak poinformowała Straż Graniczna, we wtorek odnotowano 57 prób nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy. Zatrzymano również czterech pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

W dn.11.10 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾57 os.

7 ob.Egiptu nieleganie dostało się na stronę🇵🇱przez rzekę Świsłocz➡️ #PSGKrynki

Zatrzymano 4 pomocników-2 ob.Ukrainy,ob. Uzbekistanu i Kazachstanu, łącznie przewozili 12 os.-ob.Egiptu,Jemenu i Afganistanu. pic.twitter.com/xJ5XrEdZg6 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 12, 2022

Zobacz też: Pościg za Gruzinem na autostradzie A2. Przewoził nielegalnych imigrantów

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Mielniku, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Narewce, Bobrownikach, Krynkach i Nowym Dworze. Cudzoziemcy, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę naszego państwa, pochodzili między innymi z Afganistanu, Pakistanu, Syrii, Gambii, Egiptu, Jemenu.

Minionej doby przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymano czterech kurierów: obywatela Uzbekistanu, obywatela Kazachstanu i dwóch obywateli Ukrainy. Obywatel Uzbekistanu został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Mielniku. Toyotą przewoził trzech nielegalnych migrantów. Z kolei w Narewce funkcjonariusze Policji zatrzymali obywatela Kazachstanu, który przyjechał odebrać trzech obywateli Jemenu. Obywatela Ukrainy, który przewoził dwóch Jemeńczyków, zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Białowieży. Z kolei drugiego obywatela Ukrainy zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych. Cudzoziemiec przyjechał odebrać czterech obywateli Egiptu.

Kurierzy usłyszą zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 5 lat.

Zobacz też: Rząd jest gotowy na nową falę uchodźców z Ukrainy. „Znajdą u nas wsparcie, dach nad głową i pracę”

W październiku funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 973 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Kresy.pl