Przemytnik imigrantów uciekł z miejsca wypadku [+FOTO]

Jak poinformowała Straż Graniczna, 13 kwietnia funkcjonariusze z Placówek SG w Narewce i Michałowie zatrzymali 3 cudzoziemców, zaangażowanych w pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. Jeden z kurierów nie zatrzymał się do kontroli. Uciekając, wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji.

Około godziny 2.00 funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce, w miejscowości Olchówka, przystąpili do kontroli samochodu marki Dacia Logan. Kierowca zignorował jednak podawane sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania się i z dużą prędkością zaczął oddalać się z miejsca kontroli. Natychmiast rozpoczęto za nim pościg. Funkcjonariusze SG podejrzewali, że przewozi nielegalnych migrantów. Po przejechaniu kilkuset metrów kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie przy zabudowaniach. Oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając w rozbitym aucie pasażerów. Podjęto za nim pościg. Podczas próby zatrzymania padł strzał ostrzegawczy. Trwają czynności zmierzające do zatrzymania kuriera, który jak się okazało, przewoził 6 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę naszego państwa.

To kolejny pościg w tym tygodniu. We wtorek funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG udaremnili 71 prób przekroczenia wbrew przepisom polsko-białoruskiej granicy. Zatrzymano również 11 kurierów, w tym 5 po pościgu.

Próby nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano na terenie służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Białowieży i Narewce. 38 osób podchodziło pod barierę od strony białoruskiej, ale na widok polskich patroli cudzoziemcy wycofywali się w głąb Republiki Białorusi. Wśród ujawnionych obcokrajowców znajdowali się obywatele: Iranu, Afganistanu, Konga, Jemenu i Syrii.

Tej doby funkcjonariusze z Placówki SG w Michałowie zatrzymali obywatela Białorusi, 2 obywateli Gruzji, obywatela Ukrainy i dwóch obywateli Uzbekistanu, którzy czterema autami przyjechali po odbiór nielegalnych migrantów.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce, po pościgu, zatrzymali 5 kurierów (obywateli Gruzji). Tuż po godzinie 4.00 patrol zauważył 4 auta jadące z dużą prędkością w stronę miejscowości Bondary. Funkcjonariusze ruszyli w pościg za pojazdami. Mimo podawanych sygnałów kierowcy nie zatrzymali się do kontroli, a wręcz blokowali pojazd służbowy Straży Granicznej. W trakcie pościgu funkcjonariusze wyprzedzili 2 pojazdy, ponownie przystąpili do zatrzymania uciekających kierowców. Jeden z nich zatrzymał się, natomiast drugi próbował ominąć funkcjonariusza i kontynuować ucieczkę. Oddano trzy strzały ostrzegawcze i pojazd zatrzymał się. W trakcie zdarzenia nikt nie ucierpiał. Zatrzymanymi 2 pojazdami poruszało się 3 obywateli Gruzji. Pozostałe 2 auta, które oddaliły się z miejsca zdarzenia zostały zatrzymane przez patrole z Placówki SG w Michałowie. Poruszało się nimi 2 obywateli Gruzji. Cudzoziemcy zostali przekazani funkcjonariuszom z Placówki SG w Narewce, gdzie prowadzone są dalsze czynności. Pięciu obywateli Gruzji przyjechało odebrać osoby po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej. Usłyszą między innymi zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Kresy.pl