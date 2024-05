Chiny oskarżyły Wielką Brytanię o uniemożliwianie Ukrainie i Rosji negocjacji pokojowych na początku wojny – przekazał w czwartek portal UNIAN.

Oskarżenia wysunął przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Wenbin, komentując słowa brytyjskiego ministra obrony Granta Shappsa, że ​​Pekin już udziela lub przygotowuje się do udzielenia Moskwie śmiercionośnej pomocy w prowadzeniu wojny.

Dyplomata potępił „bezpodstawną i nieodpowiedzialną kampanię zniesławiania Chin”, zauważając, że informacje Londynu nie zostały potwierdzone nawet w Stanach Zjednoczonych.

„Trzeba podkreślić, że to strona brytyjska, a nie chińska, jest zaangażowana w dolewanie oliwy do kwestii ukraińskiej. Istnieją informacje, że dwa lata temu Rosja i Ukraina były bliskie porozumienia w sprawie zakończenia konfliktu, ale to właśnie z powodu przeszkód ze strony Wielkiej Brytanii i innych stron konflikt przeciąga się do dziś” – powiedział Wenbin.

Według niego „oczernianie Chin nie zmieni biernego stanowiska Wielkiej Brytanii w kwestii ukraińskiej” i nie rozwiąże ostrych problemów wewnętrznych kraju.

Brytyjski minister obrony Grant Shapps oskarżył w środę Chiny o dostarczanie lub przygotowywanie się do udzielenia Rosji śmiercionośnej pomocy w wojnie z Ukrainą.

Shapps powiedział na konferencji w Londynie, że wywiad wojskowy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ma dowody na to, że „śmiertelna pomoc płynie lub będzie napływać z Chin do Rosji i na Ukrainę. Uważam, że jest to znaczące wydarzenie”.

Shapps nie przedstawił dowodów na poparcie swojego twierdzenia.

Ambasada Chin w USA oświadczyła w zeszłym miesiącu, że nie zapewniła broni, dodając, że „nie jest producentem ani stroną zaangażowaną w kryzys ukraiński”.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział, że Biały Dom nie ma informacji na temat dostaw broni do Rosji z Chin. „W 2022 r. tego nie zaobserwowaliśmy. W 2023 r. nie zaobserwowaliśmy tego. Nadal tego nie obserwujemy” – dodał, zaznaczając, że chce omówić ich dane ze swoimi brytyjskimi kolegami i uzgodnić obraz operacyjny.

Jednocześnie Sullivan dodał, że Stany Zjednoczone wielokrotnie wyrażały obawę, że Chiny pomagają Moskwie „nie poprzez bezpośrednie dostarczanie broni, ale poprzez dostarczanie zasobów dla rosyjskiej bazy przemysłowej branży obronnej”.

„To się dzieje. Właśnie tego się obawiamy. Podjęliśmy kroki, aby temu przeciwdziałać w sposób skoordynowany z naszymi sojusznikami i partnerami i można spodziewać się więcej takich działań w przyszłości” – podsumował.

Kresy.pl/UNIAN