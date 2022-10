Sewastopol: drony uszkodziły 3 rosyjskie okręty, w tym Admirała Makarowa – twierdzą analitycy [+WIDEO]

Co najmniej trzy okręty Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej, w tym flagowy Admirał Makarow, zostały trafione przez drony 29 października – twierdzą analitycy z grupy „GeoConfirmed”.

Do takich wniosków doszli po zapoznaniu się ze zdjęciami i nagraniami z ataku, w tym z nagraniami z bezzałogowych pojazdów nawodnych przemierzających morze w pobliżu Sewastopola.

Na kanale „GeoConfirmed” opublikowano wideo ukazujące atak na fregatę typu Admirał Grigorowicz – najprawdopodobniej okręt flagowy Floty Czarnomorskiej Admirał Makarow.

In this video you see the attack on an Admiral Grigorovich-class frigate. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet. The footage stops when the USV seems to impact on the vessel, it likely exploded. Video 08 19/ pic.twitter.com/vIlHCl4aOF — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

Some proof about the 2 🇷🇺ships being targeted by 🇺🇦. With high confidence we see a Grogorovich class frigate as the first target. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet.

1/2 pic.twitter.com/aaIaAIa8PK — JB Schneider (@JohnB_Schneider) October 29, 2022

Na innym filmie widać atak na trałowiec Iwan Gołubiec . Według Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej otrzymał on „niewielkie” obrażenia.

In this video you can see the attack on a Natya class minesweeper, Soviet designation Project 266M Akvamarin.

According to Russian MOD the Ivan Golubets received „minor” damage. The footage stops when the USV seems to impact on the vessel, the USV likely exploded. Video 09 23/ pic.twitter.com/SC5ThNPP9I — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

Na jednym z filmów można zobaczyć innego drona pływającego między zacumowanymi statkami w porcie, prawdopodobnie szukając celu, który można zaatakować. Filmowanie zostaje przerwane, gdy dron zderza się ze statkiem i prawdopodobnie eksploduje. Na podstawie nagrania można wywnioskować, że znajdował się w pobliżu co najmniej 4 statków.

In this video you can see another USV roaming between the docked ships inside the harbor, probably looking for a target of opportunity. The footage stops when the USV seems to impact on a vessel, the USV likely exploded. Video 10 25/ pic.twitter.com/luIcwLcNCj — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

„W ukraińskim ataku brało udział łącznie 16 dronów — oprócz siedmiu dronów morskich, było też dziewięć powietrznych. Wszystkie cele powietrzne zostały zestrzelone” — podaje RIA Nowosti, cytując rosyjski MON.

Jak piszą analitycy z „GeoConfirmed”, na podstawie wszystkich dostępnych materiałów wideo można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że drony przedostały się przez obronę portową, w akcję było zaangażowanych ponad 6 dronów i co najmniej 3 statki zostały trafione.

Conclusion: Based on all available footage, it’s highly likely that: 1. USV’s penetrated THE Sevastopol harbor defense

2. > 6 USV’s were used

3. At least 3 ships were struck with an USV

4. The presumed dolphins didn’t do their job

5. Swimming > USV encounter. 41/ pic.twitter.com/eQyCah4Jat — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

Jak informowaliśmy, w sobotę rano miał miejsce atak dronów na port w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu na Krymie. Rosyjski resort obrony twierdzi, że za atakiem stali „specjaliści brytyjskiej marynarki wojennej”.

Gubernator Sewastopolu Michaił Rażdżew przekazał, że drony zostały zlikwidowane przez rosyjską obronę przeciwlotniczą i nie doszło do żadnych uszkodzeń. W mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać nagrania i zdjęcia, które sugerują, że atak dronów spowodował jednak spore zniszczenia w krymskim porcie.

Strona ukraińska podaje, że w wyniku ataków uszkodzony został jeden lub więcej rosyjskich okrętów, m.in. fregata rakietowa Admirał Makarow. To flagowy okręt rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

„Rosja zawiesza swój udział w umowie zbożowej po ataku w Sewastopolu na okręty Floty Czarnomorskiej i statki handlowe wykorzystywane do ochrony korytarza zbożowego” – poinformowało w sobotę rosyjskie Ministerstwo Obrony.

