Kilkaset prób nielegalnego przekroczenia granicy w ciągu dwóch dni i kolejni zatrzymani “kurierzy”

W ciągu ostatnich dwóch dni odnotowano 378 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Doszło też do zatrzymania 6 “kurierów”. Kilka razy udzielono też pomocy cudzoziemcom potrzebującym opieki medycznej.

W poniedziałek odnotowano 223 prób nielegalnego przekroczenia granicy. We wtorek natomiast 155 prób. Wszystkie zdarzenia miały miejsce na terenie służbowej odpowiedzialności Placówek Straży Granicznej w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. W rejonie Białowieży cudzoziemcy usiłowali sforsować graniczną rzekę Przewłokę.

W trakcie minionych dwóch dni Straż Graniczna udzielała również pomocy cudzoziemcom potrzebującym opieki medycznej. Trzy osoby zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego.

W poniedziałek funkcjonariusze policji zatrzymali 4 pomocników w nielegalnym przekroczeniu granicy. 60-letni obywatel Ukrainy przewoził pojazdem marki Opel 5 obywateli Afganistanu, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium Polski. Kolejnych 2 obywateli Ukrainy, 31-letni kierowca i 45-letia pasażerka pojazdu marki BMW przewozili 3 obywateli Afganistanu, którzy chcieli dostać się na zachód Europy. 24-letni obywatel Mołdawii usiłował przewieźć w głąb Europy 5 cudzoziemców, którzy uprzednio dokonali nielegalnego przekroczenia granicy.

We wtorek funkcjonariusze policji zatrzymali 25-letniego obywatela Belgii. Poruszał się pojazdem marki Lynk&Co na holenderskich numerach. Jego pasażerowie – 7 cudzoziemców, nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium Polski. Natomiast funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali 24-letniego obywatela Mołdawii, który pojazdem marki Renault przewoził 6 cudzoziemców. Cudzoziemcy planowali dostać się w głąb Europy.

Za organizowanie i pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat.

Jak pisaliśmy, w połowie maja br. premier Donald Tusk ogłosił wzmocnienie granicy z Białorusią. Zapowiedział budowę “nowoczesnej fortyfikacji”. Zadeklarował, że nie ma limitów środków, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Zapowiedzi te krytycznie skomentowały środowiska i organizacje proimigracyjne.

W minioną sobotę premier Donald Tusk przedstawił w tym kontekście założenia planu obrony i odstraszania “Tarcza Wschód”. „Zainwestujemy 10 mld złotych w bezpieczeństwo granicy wschodniej, w tym systemu fortyfikacji” – oświadczył szef rządu.

podlaski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl