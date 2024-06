Rząd podał koszty budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Według informacji rządu, finansowanie własne stanowi 30 procent kosztów budowy w Polsce elektrowni jądrowej. Pozostałe 70 proc. to finansowanie dłużne, w tym ze strony amerykańskiego EXIM Bank.

W czwartek Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Maciej Bando podał w Sejmie informacje na temat kosztów budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Według aktualnych szacunków, to 115 mld zł.

„Na dzień dzisiejszy koszty budowy tej inwestycji szacowane są na 115 mld zł. Jest to koszt techniczny. 35 mld zł to szacunek kosztów towarzyszących” – powiedział Bando.

Pełnomocnik poinformował też, że inwestycja jądrowa będzie finansowana w taki sposób, że 30 proc. to finansowanie własne, a 70 proc. finansowanie dłużne.

„W sprawie długu mamy deklaracje ze strony USA, że donatorem będzie EXIM Bank” – zaznaczył. Dodajmy, że EXIM (Export-Import Bank of the United States) to amerykańska agencja kredytów eksportowych, mająca za zadanie wspieranie eksportu amerykańskich towarów i usług.

Jak pisaliśmy, miesiąc temu minister przemysłu Marzena Czarnecka oświadczyła, że pierwsza elektrownia atomowa w Choczewie powinna powstać i funkcjonować w 2040 roku. To o sześć lat później niż do tej pory zakładano. Dodała, że to oszczędne szacunki. Jej słowa wywołały falę oburzenia.

Jak informowaliśmy, w lutym br. wiceminister Miłosz Motyka (PSL) uczestniczył w Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym Powerpol. Podczas wydarzenia zapowiedział “urealnienie harmonogramu prac nad elektrownią jądrową”. “Może być drobne opóźnienie, co nie zmienia faktu, że moce zainstalowane w elektrowni jądrowej powinny być wpisane w politykę energetyczną państwa, również z uwzględnieniem kierunkowym innych źródeł, jak SMR” – stwierdził. Przyznał, że “drobne opóźnienie” może oznaczać rok.

W styczniu pojawiły się informacje dotyczące możliwej zmiany lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu, co spowodowałoby kolejne opóźnienia. W odpowiedzi ministerstwo przekazało, że nie ma podstaw do zmiany, a decyzja o lokalizacji elektrowni jądrowej w gminie Choczewo jest ostateczna.

PAP / bankier.pl / Kresy.pl