Sikorski: Putin wysyła szwadrony śmierci do Europy

Wiemy, że Putin wysyła szwadrony śmierci do Europy, do Berlina, do Londynu, wysyła też terrorystów – oświadczył w niedzielę szef MSZ Radosław Sikorski, odnosząc się do doniesień “Financial Times” dotyczących działań Rosji.

Dziennik “Financial Times” podał, że europejskie służby specjalne ostrzegły rządy swoich krajów przed planami akcji sabotażowych ze strony Rosji. Dziennik wskazuje na dezinformację, zamachy bombowe, podpalenia i ataki na infrastrukturę. W niedzielę do sprawy odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski.

“Wiemy, że Putin wysyła szwadrony śmierci do Europy, do Berlina, do Londynu (…) wysyła też terrorystów. Przypominam, że jeden z nich został ujęty przez ABW i siedzi w Polsce w więzieniu” – powiedział minister.

“Próba sabotażu we Wrocławiu. W innych krajach ma to też miejsce, także w cyberprzestrzeni – na gigantyczną skalę” – dodał. “W tym sensie nic nowego” – podsumował.

W niedzielę szef MSZ komentował też słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że niczego nie wyklucza, jeśli chodzi o obecność wojsk zachodnich na Ukrainie. Sikorski stwierdził, że słuszne jest stawianie Putina w sytuacji, w której nie jest pewien, co Zachód zamierza zrobić, zamiast wykluczać pewne rzeczy z góry.

Zapytany, czy Polska rozważyłaby wysłanie swoich wojsk, odpowiedział: „Nie pokażemy kart. Pozwolimy prezydentowi Putinowi zastanawiać się, co zrobimy”.

