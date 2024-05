Ukraińcy potwierdzili posiadanie morskich dronów z wyrzutniami rakiet systemu Grad

Ukraińskie nawodne drony morskie typu Sea Baby zostały wyposażone w elementy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad – potwierdziło SBU.

W czwartek szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk oficjalnie potwierdził, że Ukraińcy posiadają drony morskie „Sea Baby”, wyposażone w wyrzutnie systemu artylerii rakietowej Grad. Mówił o tym podczas spotkania proukraińskiej platformy fundraisingowej UNITED24.

„Wykorzystywanie morskich dronów nawodnych to faktycznie nowy kamień milowy w historii bojów morskich. Mówię to bez żadnej przesady” – powiedział szef SBU.

Maluk oświadczył, że SBU po raz pierwszy użyła morskich bezzałogowców „Sea Baby” wyposażonych w systemy rakietowe „Grad” jeszcze w grudniu 2023 roku. Wyjaśnił też, że zdecydowano się oficjalnie potwierdzić istnienie tych dronów po tym, jak ostatnio Rosjanie zaprezentowali nagranie wideo z nimi – pisali o tym rosyjscy miliblogerzy. „Dlatego dziś my pozwoliliśmy sobie pokazać wam dron. Ale przed nami jeszcze wiele, wiele niespodzianek” – dodał.

Ukrainian Sea Baby maritime drones are now equipped with Grad systems

It is reported that last night Sea Baby together with the Ukrainian Navy effectively worked from the sea against the positions of Russian occupiers on the Kinburn Spit.

The media also publish footage of Sea… pic.twitter.com/rzoTlQLsdy

