Francja ostrzega Iran przed dostawami dronów do Rosji

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, powołując się na służbę prasową prezydenta Francji, Emmanuel Macron ostrzegł w sobotę irańskiego odpowiednika Ebrahima Raisiego przed konsekwencjami dostarczenia dronów do Rosji.

W rozmowie telefonicznej Macron wezwał Iran do „natychmiastowego zaprzestania” wspierania Rosji w wojnie z Ukrainą.

Macron wyraził również zaniepokojenie trajektorią irańskiego programu nuklearnego.

Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone i Ukraina twierdzą, że dostawa irańskich dronów do Rosji narusza rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2015 r., która potwierdza porozumienie nuklearne z Iranem.

Amerykańscy urzędnicy uważają, że Iran wysyła sprzęt do fabryki, a także w pełni gotowe do użycia drony do Rosji przez Morze Kaspijskie. Rosja kupiła od Iranu setki dronów od zeszłego lata i intensywnie wykorzystuje je w wojnie na Ukrainie.

John Kirby oświadczył w piątek, że Iran wykorzystuje szlak Morza Kaspijskiego do przenoszenia dronów, amunicji i pocisków moździerzowych do Rosji, często używając statków, które wyłączyły śledzenie, aby ukryć swoje ruchy.

USA uważają też, że Iran wysyłał materiały, których Rosja używała do budowy własnej fabryki dronów w rosyjskiej specjalnej strefie ekonomicznej Jełabuga, około 1000 km na wschód od Moskwy. Stany Zjednoczone opublikowały zdjęcie satelitarne z lokalizacji, gdzie ma ruszyć produkcja.

„Wsparcie płynie w obie strony: z Iranu do Rosji i z Rosji do Iranu” – podkreślił Kirby. „Rosja oferuje Iranowi współpracę w dziedzinie obronności, w tym w zakresie pocisków rakietowych, elektroniki i obrony powietrznej. Na początku tego roku Iran ogłosił, że sfinalizował umowę na zakup myśliwców Su-35 od Rosji. Iran dąży do zakupu dodatkowego sprzętu wojskowego od Rosji, w tym śmigłowców szturmowych, radarów i samolotów szkoleniowych YAK-130. W sumie Iran chce otrzymać od Rosji sprzęt wojskowy wart miliardy dolarów ” – powiedział.

Jak wskazał, USA podają te informacje do wiadomości publicznej, „aby ujawnić i zakłócić” „partnerstwo obronne na pełną skalę”.

Kresy.pl/Reuters