CNN: rosyjscy żołnierze strzelają ukraińskim cywilom w plecy [+VIDEO/+18]

Amerykańska telewizja CNN opublikowała nagranie, na którym zarejestrowano, jak rosyjscy żołnierze strzelają dwóm ukraińskim cywilom w plecy.

Wideo pokazane w środę przez CNN zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu w jednym z salonów samochodowych pod Kijowem 16 marca br. Na nagraniu widać, jak pięciu rosyjskich żołnierzy usiłowało dostać się do środka salonu – strzelali oni w zamki i rozbijali szyby.

Z salonu wyszło dwóch mężczyzn z podniesionymi rękami. Byli to właściciel firmy, którego rodzina nie zgodziła się na upublicznienie jego danych, oraz 68-letni stróż Leonid Plac.

Cywile po przeszukaniu odwrócili się i oddalali się od Rosjan. Po przejściu kilku-kilkunastu metrów dwóch żołnierzy strzeliło im w plecy. Cywile padli na ziemię.

Właściciel salonu zginął, ale Leonid Plac jeszcze żył. Według CNN 68-latek zawiązał sobie na nodze coś, co wyglądało jak opaska uciskowa i wrócił do swojego pomieszczenia. Stamtąd wezwał przez telefon pomoc, jednak przyszła ona za późno – mężczyzna zmarł z upływu krwi.

