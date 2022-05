Sejm Litwy uznał Rosję za państwo terrorystyczne

Litewski parlament jednogłośnie uznał Rosję za państwo terrorystyczne a rosyjską inwazję na Ukrainę za ludobójstwo.

Jak podała agencja BNS, Sejm Litwy przyjął we wtorek uchwałę w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Poparło ją 128 posłów.

Litewski parlament stwierdził, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej i walczący po jej stronie najemnicy, popełniły masowe zbrodnie wojenne na terytorium Ukrainy, m.in. w Buczy, Irpieniu, Mariupolu, Borodiance i Hostomlu.

Za cel rosyjskiej agresji Sejm Litwy uznał całkowite lub częściowe zniszczenie narodu ukraińskiego poprzez zabójstwa, porywanie dzieci, tortury, gwałty, a nawet „wyszydzanie ciał zabitych i zamęczonych”.

„Sejm Litwy uznaje pełnoskalową agresję zbrojną na Ukrainę ze strony sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz jej politycznego i wojskowego kierownictwa, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, za ludobójstwo narodu ukraińskiego” – czytamy w uchwale.

Litewscy parlamentarzyści opowiedzieli się za powołaniem specjalnego międzynarodowego trybunału do osądzenia sprawców tych zbrodni. Zaapelowali, by miał on uprawnienia do wydawania międzynarodowych nakazów aresztowania, które nie byłyby ograniczone immunitetem państwa ani immunitetem głów państw, szefów rządów i innych urzędników publicznych.

„Federacja Rosyjska, której siły zbrojne celowo i systematycznie wybierają cele cywilne do zbombardowania, jest państwem wspierającym i dokonującym terroryzmu” – napisano w dokumencie.

Przypomnijmy, że w uchwale przyjętej na początku kwietnia br., Sejm RP stwierdził, że przemoc stosowana przez wojska Federacji Rosyjskiej wobec ukraińskich cywilów nosi „znamiona ludobójstwa”. Sejm RP wyraził oczekiwanie niezwłocznego powołania międzynarodowej komisji śledczej w sprawie wydarzeń na Ukrainie oraz „pilnego osądzenia zbrodniarzy wojennych”.

Kresy.pl / delfi.lt