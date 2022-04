Sejm chce międzynarodowej komisji śledczej w sprawie „ludobójstwa” na Ukrainie

Nie ukrywam, że to wszystko jest bardzo smutne. Moja ocena jest jednoznaczna - negatywna - oświadczył w piątek prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, odnosząc się do polityki premiera Węgier Viktora Orbana wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Stwierdził, że należy zastanowić się nad relacjami z Węgrami.

Nie ukrywam, że to wszystko jest bardzo smutne. Moja ocena jest jednoznaczna - negatywna - oświadczył Kaczyński, cytowany przez PAP. "Kiedy premier Orban mówi, że on nie widzi dokładnie tego, co się zdarzyło w Buczy, to mu trzeba poradzić pójście do okulisty, i to jest zawód" - powiedział wicepremier w Radiu Plus. Jarosław Kaczyński był pytany o politykę premiera Węgier Viktora Orbana wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także o wypowiedź Orbana na temat rosyjskiej zbrodni w Buczy.

W czasie rozmowy przywołano deklarację Orbana, że chce wzmacniać relację z Polską. Wicepremier został zapytany, czy widzi taką możliwość i potrzebę, czy jednak będą zmiany w kwestii relacji z Węgrami. "Zmiana byłaby bardzo dobrą rzeczą, ale pod warunkiem, że Viktor Orban się zmieni. To jest warunek, który musimy jasno sformułować, bo my nie możemy współpracować tak jak dotąd, jeżeli to będzie w dalszym ciągu tak" - odpowiedział.