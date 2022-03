Sejm uznał Władimira Putina za zbrodniarza wojennego

Sejm RP przyjął uchwałę, w której w związku z wojną na Ukrainie uznał prezydenta Rosji Władimira Putina za zbrodniarza wojennego.

Jak podaje PAP, Sejm RP przyjął w środę przez aklamację uchwałę w sprawie popełniania przez Rosję podczas agresji wobec Ukrainy zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz łamania praw człowieka.

„Sejm RP stanowczo potępia zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, akty ludobójstwa, których dopuszczają się na terytorium suwerennej Ukrainy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wraz z sojusznikami na rozkaz dowódców wojskowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem prezydenta Władimira Putina” – napisano w uchwale.

Zdaniem posłów dostępne publicznie dowody zbrodni pozwalają na uznanie już dziś Władimira Putina za zbrodniarza wojennego.

Sejm wezwał wszystkie państwa „które uznają suwerenność, integralność terytorialną i prawo do samostanowienia Ukrainy” do wsparcia wszczęcia i prowadzenia postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a także do wykorzystania swoich uprawnień we wszelkich organizacjach międzynarodowych „w celu pociągnięcia Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za kierowanie zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości, aktami ludobójstwa oraz systemowymi naruszeniami praw człowieka, których dopuszczają się oni na terytorium suwerennej Ukrainy”.

W uchwale znalazło się też wezwanie do parlamentów innych państw oraz do Parlamentu Europejskiego o uznanie Władimira Putina, członków członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa oraz dowódców rosyjskich sił zbrojnych za osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wymienione czyny i objęcie ich „jak najdalej idącymi” sankcjami.

Co charakterystyczne, w tytule uchwały użyto „politycznie poprawnej” frazy „w Ukrainie” zamiast „na Ukrainie”.

Przypomnijmy, że wcześniej Senat USA przyjął rezolucję potępiającą działania prezydenta Rosji Władimira Putina i uznającą go za zbrodniarza wojennego.

