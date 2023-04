Media: Rosyjski czołg T-55 zauważony na Ukrainie [+FOTO]

Ukraińskie media podają, że rosyjskie siły na Ukrainie zaczęły otrzymywać czołgi T-54 i T-55 – zdjęcia pojawiły się w piątek w mediach społecznościowych.

Według ukraińskich mediów, rosyjskie wojska zaczęły otrzymywać czołgi T-54 i T-55. Zdjęcie udostępnił między innymi serwis Ukraine Weapon Tracker. Materiały mają pochodzić z obwodu zaporoskiego na Ukrainie.

#Ukraine: The Russian Army has indeed started to use ancient T-54/T-55 tanks- one of them was already filmed in #Zaporozhzhia Oblast.

A far cry from the army that invaded just over a year ago. pic.twitter.com/pcVCUAMUMC

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 13, 2023