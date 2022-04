Liz Truss: Wielka Brytania nie spocznie, dopóki Putin nie przegra

Szefowa brytyjskiej dyplomacji wskazała, co jest celem brytyjskiego zaangażowania na Ukrainie.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss odnotowała w niedzielę na Twitterze rozpoczęcie trzeciego miesiąca pełnoskalowej wojny na Ukrainie. „Wchodzimy obecnie w trzeci miesiąc nielegalnej wojny Putina na Ukrainie” – napisała szefowa brytyjskiej dyplomacji.

Truss zarzuciła Rosji, że prowadząc działania wojenne dopuściła się „przerażających okrucieństw, w tym ataków na niewinnych cywilów i dzieci w Odessie oraz oblężenia Mariupola”.

Brytyjska minister wskazała, że celem Wielkiej Brytanii jest doprowadzenie do klęski Rosji. „Nie spoczniemy, dopóki Putin nie przegra, a Ukraina zwycięży” – napisała Truss.

We are now entering the 3rd month of Putin’s illegal war on Ukraine.

Russia has perpetrated appalling atrocities including attacks on innocent civilians and children in Odessa and the siege of Mariupol.

We will not rest until Putin fails and Ukraine prevails. 🇬🇧 🇺🇦

— Liz Truss (@trussliz) April 24, 2022