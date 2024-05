Aerostaty rozpoznawcze “Barbara” dla Polski

22 maja w Warszawie podpisano umowę na dostarczenie dla Wojska Polskiego systemu aerostatów radiotechnicznych „Barbara”.

W środę w Warszawie, z udziałem wicepremiera W. Kosiniaka-Kamysza oraz sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy podpisano umowę na dostarczenie dla Wojska Polskiego systemu aerostatów radiotechnicznych „Barbara”.

Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej a rządem Stanów Zjednoczonych. Jej przedmiotem jest dostawa czterech bazujących na aerostatach systemów radiolokacyjnego rozpoznania przestrzeni powietrznej i nawodnej kr. BARBARA.

Każdy aerostat wyposażony zostanie w podwieszany system rozpoznania radiolokacyjnego. Segment naziemny będzie się składał z centrum sterowania radarem, platformy cumowniczej, stacji meteorologicznej oraz kontenerów zasilających. Ponadto w ramach umowy został zamówiony pakiet logistyczny obejmujący czynności serwisowe, zapas części zamiennych, wsparcie techniczne oraz szkolenie użytkowników i instruktorów.

Wartość zamówienia wynosi ok. 960 mln dolarów netto. Dostawa pierwszego aerostatu zostanie zrealizowana do końca 2026 r., natomiast jego pełna gotowość operacyjna zostanie osiągnięta w I kwartale 2027 r. Kolejne 3 aerostaty zostaną dostarczone do końca III kwartału 2027 r. Gotowość całego systemu przewidziana jest na koniec 2027 r.

“Ta umowa definiuje nasze bezpieczeństwo. To jest kolejny akt współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. To niezwykle ważne, że potrafimy współdziałać i podejmować razem wyzwania. Jesteśmy wspólnie w NATO i nie ma siły NATO bez Stanów Zjednoczonych, ale ma jej też bez Polski. To jest wspólne działanie nas, naszych sojuszników. Chciałbym serdecznie podziękować panu ambasadorowi za jego osobisty wkład, za to, że w tak szybkim tempie realizujemy te wszystkie umowy. Dziękuję też za decyzję Kongresu USA, która umożliwiła skorzystanie ze środków na zakup tych aerostatów, bo one zostaną sfinansowane z pożyczki udzielonej przez rząd Stanów Zjednoczonych. To jest program, który od wielu lat funkcjonuje. Polska jest jednym z najważniejszych jego beneficjentów. Wartość umowy 960 mln dolarów, prawie miliard – to pokazuje jak nowoczesny i ważny to jest sprzęt. Polska będzie drugim państwem na świecie, które będzie korzystać z tego rodzaju systemu” – podkreślił po podpisaniu umowy Wiceprezes Rady Ministrów.

