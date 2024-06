Przerwano obrady parlamentu Armenii z powodu starć w nim i na zewnątrz [+VIDEO]

W Zgromadzeniu Narodowym Armenii doszło w czwartek do starcia między parlamentarzystami z obozu Nikoła Paszyniana a opozycjonistami.

Utarczki wybuchły po tym, gdzy Paszynian oskarżył część generałów o dezercję. “Wielu z tych generałów, o których wy mówicie, piło toasty za ojczyznę. Gdy tylko rozpoczęła się ofensywa, zadzwonili do mnie z prośbą o ich wycofanie [ze służby]. To tchórze i dezerterzy.” – zacytował portal Izwiestija. To wywołało gniew politycznych parlamentarzystów opozycji. Przepychanki były na tyle intensywne, że doprowadziły do zarządzenia przerwy w obradach.



W czasie, gdy ścierali się deputowani, pod gmachem parlamentu zgromadzili się przeciwnicy polityki Paszyniana, mobilizujący się na wezwanie acybiskupa Bagrata Galstaniana. Miejscowa policja użyła granatów hukowych, oskarżając Galstaniana o prowokowanie zgromadzonych do szturmu na parlament. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało wieczorem, że zatrzymano 70 osób. Niektórzy poszkodowani potrzebowali pomocy medycznej, w tym hospitalizacji, podał portal Radia Wolna Europa.

Działania policji potępił już Związek Dziennikarzy Armenii w związku z tym, że wśrod poszkodowanych jest około dziesięciu pracowników środków masowego przekazu, jak przytoczył portal News.am. Sam portal przytacza relacje dziennikarzy twierdzących, że granaty hukowe zostały wsytrzelone wprost w nich.

Rząd Paszyniana właśnie zgodził się na taką delimitację granicy, która zostawiła po stronie Azerbejdżanu cztery wsie zajmowane dotychczas przez Armenię. Polityka ta wzbudza w tym drugim kraju sprzeciw od tygodni. Na czele ruchu protestacyjnego stanął diecezji tawuskiej Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego Bagrat Galstanian, który zadeklarował nawet gotowość do zajęcia fotela premiera kraju. Paszynian zareagowała na to werbalnymi atakami na narodowy kościół Ormian. Tymczasem arcybiskup od tygodni kieruje osobiście protestami na ulicach armeńskiej stolicy.



