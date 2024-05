OBRUM dołącza do prac nad europejskim czołgiem przyszłości

OBRUM, polska firma z przeszło 55-letnim doświadczeniem w sektorze obronnym, ma odegrać “ważną rolę” w programie European Defence Fund (EDF), którego celem jest stworzenie europejskiego czołgu podstawowego (tzw. Main Battle Tank) nowej generacji.

“Ośrodek Badawczo-Rozwojowy OBRUM został zakwalifikowany i ogłoszony przez czołowych europejskich partnerów idealnym kandydatem do udziału we wspomnianym programie opracowania europejskiego czołgu” – poinformowała firma.

Kilka dni temu zapadły decyzje dotyczące finansowania realizacji fazy analityczno-koncepcyjnej tego projektu. “Ważną rolę w konstruowaniu konsorcjum projektu odegrał silny potencjał PGZ jako Grupy” – pisze w komunikacie prasowym OBRUM.

W ramach wspomnianego programu OBRUM ma brać udział w pracach, które zaowocują transferem technologii do Polski, co ma skutkować wzmocnieniem potencjału obronnego RP. Największe europejskie firmy mają w tym zakresie ze sobą współpracować, wymieniając się swoimi doświadczeniami.

W ramach prowadzonej działalności firma OBRUM oferuje kompleksowy pakiet usług: od projektowania, badań i rozwoju, poprzez wsparcie w postaci asysty technicznej, po integrację, wdrożenie i usługi serwisowe. Firma jest dostawcą m.in. mostów towarzyszących MS-20 „Daglezja” dla Sił Zbrojnych RP. Jako firma ekspercka w zakresie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań szkolno-treningowych, OBRUM dostarcza m.in. symulatory wykorzystywane w Centrum Szkolenia Leopard w Świętoszowie.

“Udział OBRUM w programie EDF dotyczącym opracowania europejskiego czołgu podstawowego nowej generacji przyniesie szereg korzyści dla Polski. Przede wszystkim projekt zaowocuje wzmocnieniem potencjału obronnego Kraju poprzez transfer technologii. Współpraca w programie oznacza wymianę cennej wiedzy. Dzięki współdziałaniu kilkunastu największych europejskich firm zbrojeniowych, nastąpi rozwój innowacji. Biorąc udział w tak prestiżowym projekcie, OBRUM stanie się rozpoznawalną częścią światowej czołówki technologicznej w dziedzinie opracowywania czołgów. Ważne jest też wykorzystanie osiągnięć polskiej nauki i krajowego przemysłu obronnego. Projekt przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy w Polsce dla kadry inżynierskiej. Udział firmy OBRUM reprezentującej w projekcie PGZ, może stanowić nowy impuls dla rozwoju polskiej gospodarki” – informuje firma.

Prace to mogą potencjalnie pozwolić na wykorzystanie rozwiązań opracowanych w różnych państwach, między innymi w programie MGCS (Main Ground Combat System), jeżeli ten zakończy się powodzeniem. Przewidywany czas wdrożenia nowego czołgu i innych pojazdów opartych na jego podwoziu to lata 40. XXI wieku.

22 marca br. podczas spotkania federalnego ministra obrony Niemiec Boris Pistorius z ministrem sił zbrojnych Francji Sébastien Lecornu ogłoszono, że Berlin i Paryż osiągnęły przełomowe porozumienie w sprawie podziału prac przemysłowych we wspólnym programie czołgu nowej generacji MGCS. Wcześniej deklarowano, że takowe porozumienie zostanie osiągnięte przed końcem 2023. Co warte odnotowania, obaj ministrowie nie wspomnieli o Włoszech.

Jak informowaliśmy, pod koniec ub. roku pod patronatem włoskiego MON włoska firma Leonardo i niemiecko-francuski KNDS podpisały porozumienie o dalszym rozwoju intensywnej współpracy. Dokument dotyczył współpracy m.in. poprzez włączenie włoskiego przemysłu zbrojeniowego do programu MGCS (Main Ground Combat System).

We wrześniu ub. roku Francuzi i Niemcy ogłosili, że udało się im określić główne kierunki rozwoju programu MGCS. Jak poinformowano, przyszły czołg ma mieć konstrukcję modułową, umożliwiająca dostosowanie go do specyficznych potrzeb obu partnerów. Dotyczą one m.in. głównego uzbrojenia, którym w przypadku czołgu dla armii francuskiej ma być 140-mm armata Ascalon, podczas gdy Niemcy preferują armatę kalibru 130 mm.

Ponadto MGCS ma nie być “po prostu czołgiem”, a “system systemów”, czyli zarówno czołg nowej generacji, jak również inne, współdziałające z nim pojazdy, latające i lądowe drony, a także nowa amunicja.

Rosnąca komplikacja programu powoduje zarazem przesunięcie planowanej gotowości operacyjnej nowego sprzętu – obecnie mówi się nie o roku 2035, ale o 2040.

Pod koniec 2021 roku szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Francji gen. armii Thierry Burkhard w tekście opublikowanym na stronie organizacji Folk och Försvar (Naród i Obrona) poinformował o statusie Szwecji jako obserwatora projektu MGCS.

Jak informowaliśmy, koncern Nexter Systems z Francji ujawnił w 2021 roku fakt prowadzenia prac nad nową 140 mm armatą czołgową ASCALON (Autoloaded and SCALable Outperforming guN). System ten może zostać wykorzystany w projekcie europejskiego czołgu podstawowego nowej generacji MGCS (Main Ground Combat System).

Kresy.pl / obrum.pl