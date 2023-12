Włosi dołączają do programu MGCS i kupują Leopardy 2A8

Pod patronatem włoskiego MON włoska firma Leonardo i niemiecko-francuski KNDS podpisały porozumienie o dalszym rozwoju intensywnej współpracy. Dokument dotyczy współpracy w dwóch programach pancernych.

W ramach porozumienia włoski przemysł zbrojeniowy włączony zostanie do programu MGCS (Main Ground Combat System).

Ponadto Włochy planują zakup czołgów Leopard 2A8 w wariancie nazwanym roboczo 2A8IT. Firma Leonardo ma brać udział w opracowaniu, produkcji i serwisowaniu tych wozów. Włoski rząd chce, aby pojazdy przynajmniej częściowo powstawały we Włoszech oraz wykorzystywały podzespoły opracowane i produkowane przez włoski przemysł zbrojeniowy. Oznacza to najprawdopodobniej elektronikę.

Włosi planują zakup ok. 200 czołgów Leopard 2A8IT oraz bazujących na nich wozów specjalistycznych, jak choćby mosty szturmowe, wozy zabezpieczenia technicznego i czołgi saperskie. Współpraca z KNDS może wpłynąć pozytywnie także na program AICS (ang. Armoured Infantry Combat System), którego celem jest opracowanie i produkcja nowego gąsienicowego bojowego wozu piechoty dla Esercito Italiano.

AICS zakłada również stworzenie na bazie nowego bojowego wozu piechoty pojazdów specjalistycznych oraz wozu wsparcia ogniowego.

We wrześniu br. Francuzi i Niemcy ogłosili, że udało się im określić główne kierunki rozwoju programu. Jak poinformowano, przyszły czołg ma mieć konstrukcję modułową, umożliwiająca dostosowanie go do specyficznych potrzeb obu partnerów. Dotyczą one m.in. głównego uzbrojenia, którym w przypadku czołgu dla armii francuskiej ma być 140-mm armata Ascalon, podczas gdy Niemcy preferują armatę kalibru 130 mm.

Ponadto MGCS ma nie być “po prostu czołgiem”, a “system systemów”, czyli zarówno czołg nowej generacji, jak również inne, współdziałające z nim pojazdy, latające i lądowe drony, a także nowa amunicja.

Rosnąca komplikacja programu powoduje zarazem przesunięcie planowanej gotowości operacyjnej nowego sprzętu – obecnie mówi się nie o roku 2035, ale o 2040.

Pod koniec 2021 roku szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Francji gen. armii Thierry Burkhard w tekście opublikowanym w piątek na stronie organizacji Folk och Försvar (Naród i Obrona) poinformował o statusie Szwecji jako obserwatora projektu MGCS.

Jak informowaliśmy, koncern Nexter Systems z Francji ujawnił w 2021 roku fakt prowadzenia prac nad nową 140 mm armatą czołgową ASCALON (Autoloaded and SCALable Outperforming guN). System ten może zostać wykorzystany w projekcie europejskiego czołgu podstawowego nowej generacji MGCS (Main Ground Combat System).

ASCALON to zupełnie nowa konstrukcja obejmująca armatę gładkolufową z automatem ładowania strzelającą specjalną amunicją teleskopową kal. 140 mm, co w przypadku armat dużego kalibru jest nowością. Dzięki zagłębieniu pocisku w łusce ogranicza się gabaryty amunicji (długość naboju ma nie przekraczać 130 cm), co ma wpłynąć pozytywnie na zmniejszenie rozmiarów magazynu amunicji, a w efekcie samej maszyny.

Kresy.pl / knds.com