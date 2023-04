Porozumienie PGZ i ukraińskiej spółki ARTeM w sprawie produkcji amunicji czołgowej

Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska spółka ARTeM zawarły 5 kwietnia porozumienie o współpracy przy produkcji amunicji czołgowej. Dokument podpisano w obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Zawarte porozumienie określa zasady współpracy obu podmiotów przy produkcji amunicji czołgowej kalibru 125mm.

„Od pierwszego dnia wojny udzielamy wsparcia stronie ukraińskiej. Mamy świadomość, że równie ważne jak dostawy nowoczesnego sprzętu jest zapewnienie odpowiednich ilości amunicji do niego. Dlatego dziś podpisaliśmy porozumienie, które pozwoli nam jeszcze zwiększyć zakres wsparcia w zakresie amunicyjnym, jakiego już teraz udzielamy naszym sąsiadom” – podkreślił prezes Zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

Zgodnie z zapisami porozumienia obie sygnujące je strony zdecydowały, że w najbliższym czasie powstaną nowe linie produkcyjne, które pozwolą na wytwarzanie dużych ilości amunicji czołgowej 125mm przeznaczonej na potrzeby armii ukraińskiej. Ich lokalizacja zostanie wybrana wspólnie przez obie strony. Strona polska zadeklarowała przekazanie na ten cel nie tylko posiadanej technologii wytwarzania tego typu amunicji, ale także potrzebnych do tego urządzeń. Niezbędne do produkcji amunicji komponenty dostarczać będą obie strony stosownie do posiadanych środków i możliwości. Zarówno należąca do Grupy Kapitałowej PGZ spółka MESKO S.A., jak i ukraińska spółka ARTeM posiadają w tym obszarze niezbędne kompetencje, doświadczenie i przygotowane kadry.

„Dzisiejsze porozumienie, traktujemy jako potwierdzenie także naszego partnerstwa biznesowego. Dla MESKO to kolejny już krok w dynamicznym rozwoju firmy, a tym samym zapowiedź realizacji kolejnych inicjatyw międzynarodowych w całej Grupie Amunicyjno-Rakietowej” – powiedział Przemysław Kowalczuk – Członek Zarządu MESKO S.A.

Porozumienie o wspólnej produkcji amunicji czołgowej 125mm jest jednym z kilku, jakie zostały podpisane przy okazji wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce.

Kresy.pl