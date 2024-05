W parlamencie Ukrainy wezwano do nadania banderowskiemu świętu rangi państwowej

Grupa ukraińskich deputowanych wezwała w parlamencie Ukrainy do uczynienia tzw. Dnia Bohaterów, święta ustanowionego przez banderowców w 1941 roku, oficjalnym świętem państwowym.

W piątek były szef Ukraińskiego IPN, a obecnie deputowany ukraińskiego parlamentu Wołodymyr Wjatrowycz, znany promotor banderyzmu i kultu OUN-UPA na Ukrainie, zamieścił na swoim profilu facebookowym nagranie. Przedstawia ono grupę ukraińskich posłów, w tym jego, którzy na forum parlamentu Ukrainy apelują o ustanowienie tzw. Dnia Bohaterów świętem państwowym. To święto zostało ustanowione przez banderowców w 1941 roku.

Na początku głos zabrał Jarosław Jurczyszyn (parta Hołos, pol. Głos), prosząc wszystkich, którzy obchodzą to święto, o podejście do mównicy. Zaraz obok niego stanął Wjatrowycz (Europejska Solidarność Petra Poroszenki) i kilkunastu innych deputowanych. Jurczyszyn przypomniał, że Dzień Bohaterów został ustanowiony w 1941 roku „dla upamiętnienia tych, którzy polegli w walce za nasz kraj”. Powiedział, że przedstawiciele Werchownej Rady zwrócili się do Biura Prezydenta „z prośbą o przywrócenie tego święta i przywrócenie historycznej sprawiedliwości”.

„Niestety, pani wicepremier Wereszczuk napisała: „Poczekajmy, aż zwyciężymy”. Ludzie giną teraz. Dalej, tak jak upamiętniamy śmierć Szuchewycza [Romana, głównodowodzącego UPA odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków – red.], śmierć Konowalca [Jewhena, jednego z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, prowadzącej działalność terrorystyczną w II RP – red.]… upamiętniajmy ten dzień i ustanówmy święto [państwowe – red.]” – powiedział Jurczyszyn.

Wjatrowycz zaznaczył z kolei, że OUN ustanowiła to święto, by upamiętnić Konowalca oraz Symona Petlurę, którzy zginęli w miesiącu maju oraz, że za sprawą inicjatyw obywatelskich w 2021 roku „powróciło” na Ukrainę. „Ono stało się tradycją, a musi stać się świętem państwowym” – podkreślił, dodając, że chodzi także o upamiętnianie bohaterów obecnej wojny z Rosją.

„Bez wątpienia Dzień Bohaterów powinien być świętem państwowym. To jednoznaczne. Ale jednocześnie uważam, że w Dzień Bohaterów musimy powiedzieć, że takie postaci, jak Stepan Bandera – zamordowany przez kacapów -,Symon Petlura – zabity przez kacapów -, Jewhen Konowalec – zamordowany przez kacapów – i wielu innych ukraińskich przywódców [dosł. prowydnyków – red.], bohaterów, muszą powrócić na ukraińską ziemię i muszą zostać pochowami tu, na Ukrainie, w Kijowie” – oświadczył z kolei deputowany z obwodu wołyńskiego Ihor Huź (frakcja Partia „Za Przyszłość”). Sala zareagowała na to gromkimi oklaskami.

„Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby tak się stało. Dlatego, żeby każdy Ukrainiec mógł pokłonić się tym, którzy zaczęli tę walkę w XX wieku. Dlatego, Dzień Bohaterów to też dzień powrotu naszych przywódców i bohaterów do Kijowa” – dodał.

Dodajmy, że Huź jasno nawiązał do koncepcji powstania w Kijowie tzw. Panteonu Narodowego, na którym chowani mają być m.in. bojownicy za niepodległość Ukrainy w XX wieku. Tym mianem określa się m.in. członków zbrodniczych UPA i OUN. Miałyby tam zostać złożone szczątki m.in. Bandery czy Konowalca. W marcu 2021 roku Werchowna Rada przyjęła stosowną uchwałę dotyczącą budowy Panteonu. Stworzenie cmentarza przewiduje ustawa Rady Najwyższej Ukrainy z 2011 roku.

Jak pisaliśmy, Dzień Bohaterów został ustanowiony w 1941 roku przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów na pamiątkę śmierci dowódcy OUN Jewhena Konowalca, zabitego przez sowieckiego agenta. Dzień Bohaterów nie jest oficjalnym świętem na Ukrainie, jednak jest obchodzony lokalnie, szczególnie w dawnej Galicji Wschodniej. Takie huczne obchody odbyły się na przykład we Lwowie w 2019 roku, z udziałem władz państwowych i samorządowych.

