Świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #27)

Biden planuje spotkać się z Putinem w czerwcu; niemieccy ekolodzy podali, że udało im się wstrzymać budowę Nord Stream II; korespondent TVP w Rosji nie otrzymał przedłużenia akredytacji korespondenckiej; Rosja niedługo może zakazać „negowania decydującej roli narodu radzieckiego” w pokonaniu III Rzeszy; szef szpitala w Omsku gdzie trafił Nawalny zaginął na polowaniu; Amnesty International zapowiedziało przywrócenie Nawalnemu statusu więźnia sumienia; do Włoch przybywa coraz więcej imigrantów; francuscy rybacy zablokowali brytyjski port; Szkocka Partia Narodowa liczy na historyczny sukces w wyborach lokalnych; Twitter zawiesił kilka stron, które miały przekazywać informacje do Donalda Trumpa; Amazon mimo ogromnych przychodów nie zapłacił w Europie nawet centa podatku CIT; Biden zwiększa liczbę przyjmowanych uchodźców; co 15 dni we Francji wznoszony jest jeden meczet, podczas gdy w tym samym tempie niszczony jest jeden budynek chrześcijański.

Prezydent USA Joe Biden mówił we wtorek, że jest jego „nadzieją i oczekiwaniem”, że spotka się z Putinem podczas czerwcowej podróży do Europy, która obejmuje szczyt NATO w Brukseli.

Niemiecki Związek Ochrony Przyrody (NABU) poinformował na swojej stronie internetowej, że układanie Nord Stream 2 zostało wstrzymane po tym, jak organizacja ta zaskarżyła w sądzie w Hamburgu decyzję Federalnego Urzędu Żeglugi i Hydrografii (BSH) o wydaniu zezwolenia na tę budowę. Jak podawaliśmy, także inna organizacja ekologiczna – Deutsche Umwelthilfe – złożyła w kwietniu skargę przeciwko dalszej budowie gazociągu. Organizacje ekologiczne kwestionują wydane przez BSH w styczniu br. zezwolenie na budowę gazociągu od końca września do końca maja na odcinku 16,5 km w niemieckiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Siergiej Andriejew, rosyjski ambasador w Polsce udzielił wywiadu rosyjskiej agencji TASS z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a sowiecką Rosją. Dyplomata przedstawił w nim jednostronną wizję historii stosunków polsko-rosyjskich. Według Siergieja Andriejewa kluczowym momentem we wzajemnych stosunkach jest jednak „uratowanie Polski przez Związek Radziecki od zniszczenia przez III Rzeszę”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Korespondent TVP w Moskwie Tomasz Jędruchów został poinformowany przez rosyjski resort spraw zagranicznych, że nie zostanie mu przedłużona akredytacja korespondencka oraz związana z nią wiza po wygaśnięciu obecnej. Działania rosyjskiego MSZ mają być retorsją za działania polskich władz wobec rosyjskiego dziennikarza. W marcu br. rosyjski dziennikarz Jewgienij Reszetniow został wpisany na listę osób niepożądanych na terytorium RP. Zostało to wykonane na wniosek szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Materiały, które zostały zgromadzone prze SKW wskazały, że gromadził on informacje wykorzystywane do rosyjskich działań przeciwko Polsce, m.in. o charakterze dezinformacji.

W środę do rosyjskiego parlamentu wniesiono projekt ustawy, który przewiduje zakaz publicznego „utożsamiania roli ZSRR i Niemiec nazistowskich w II wojnie światowej”, a także zakaz „negowania decydującej roli narodu radzieckiego” w pokonaniu III Rzeszy.

Prezydent Rosji podpisał dokument zakazujący rosyjskim urzędnikom państwowym i samorządowym oraz wojskowym posiadania obywatelstwa obcego kraju lub zezwolenia na pobyt stały za granicą. Ci, którzy nie spełnią nowych wymagań, zostaną zwolnieni ze służby.

Aleksandr Murachowski, były szef szpitala w Omsku na Syberii, gdzie w sierpniu 2020 roku trafił opozycjonista Aleksiej Nawalny, zaginął podczas polowania bez wieści.

Amnesty International przeprosiła w piątek uwięzionego rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego za odebranie mu statusu „więźnia sumienia” i zapowiedziała, że ​​przywróci mu ten status.

Rosja dostarcza wodę na część Krymu używając duńskich pomp wyposażonych w niemieckie silniki od Siemensa, czyli sprzętu, który zgodnie z unijnymi sankcjami nie powinien się tam znaleźć – poinformował serwis „Deutsche Welle”.

Członkowie rosyjskich firm wojskowych, w tym Grupy Wagnera, dopuścili się w Republice Środkowoafrykańskiej zabójstw cywili, zbiorowych gwałtów i rabunków – napisała rosyjska opozycyjna „Nowaja Gazieta” powołując się na ustalenia francuskiego nadawcy publicznego RFI.

W niedzielę na włoską wyspę Lampedusa przypłynęło ponad 1400 migrantów. Przypłynęli oni na pokładzie kutra i 13 łodzi. Świadczy to o nasileniu fali migracyjnej z wybrzeży Afryki. Włoski rząd zamierza omówić aktualną sytuację. Włoskie władze spodziewają się jeszcze większego wzrostu fali migracyjnej.

Kilkadziesiąt francuskich łodzi i kutrów rybackich blokowało największy port zależnej od Wielkiej Brytanii Wyspy Jersey na Kanale La Manche, protestując przeciwko nowym regulacjom ws. połowu ryb. Brytyjczycy i Francuzi wysłali na miejsce swoje okręty wojenne. Francuski minister zagroził wyspie odcięciem prądu. Umowa handlowa, która została zawarta pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią, przewiduje, że łodzie z Francji i innych krajów UE mogą nadal łowić na brytyjskich wodach, ale w ciągu 5,5 roku unijne kwoty połowowe ulegną zmniejszeniu o 25 proc. Umowa obowiązuje od 1 stycznia.

W Wielkiej Brytanii trwa liczenie głosów w wyborach lokalnych i do parlamentu Szkocji. Szczególne emocje na Wyspach wzbudza to, jaki wynik osiągnie Szkocka Partia Narodowa, której politycy liczą na uzyskanie samodzielnej większości.

Ponad jedna trzecia Niemców jest zdania, że USA stanowią większe zagrożenie dla demokracji w RFN niż Chiny i Rosja – pokazują wyniki opublikowanego w środę sondażu przeprowadzonego przez instytut badania rynku Latana. Z kolei ponad połowa niemieckich respondentów ocenia, że wpływ Stanów Zjednoczonych na stan demokracji na świecie jest negatywny.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer zakazał w środę działalności organizacji Ansaar International, która jest podejrzana o wspieranie terroryzmu.

Twitter zawiesił kilka kont na swoim serwisie, uznając, że ich „ewidentnym celem” było przekazywanie wiadomości byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który w styczniu br. został przez ten serwis bezterminowo zbanowany.

Od czasu spowolnienia działania Twittera na terenie Rosji administracja tego serwisu usunęła lub zablokowała 60% materiałów wskazanych przez Roskomnadzor jako zakazane. Tymczasem do sądu okręgu tagańskiego w Moskwie trafiły nowe protokoły administracyjne w sprawie nałożenia kar finansowych na Twittera – dowiedziała się w środę agencja Interfax. W kolejce do ukarania czekają też Google i Facebook.

Europejska filia Amazona, Amazon EU SARL, mimo rekordowych przychodów ze sprzedaży w Europie, nie zapłaciła w ubiegłym roku ani centa podatku CIT – podał „The Guardian” we wtorek. Jej przychody ze sprzedaży w Europie wynosiły około 44 mld euro.

Przedstawiciele krajów G7 podkreślili, że będą kontynuować współpracę z Rosją w rozwiązywaniu regionalnych kryzysów – czytamy we wspólnym oświadczeniu przyjętym w środę po pierwszym spotkaniu grupy G7 od dwóch lat.

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że zwiększy czterokrotnie limit przyjmowania uchodźców – do 62,5 tys. osób rocznie, który później zamierza jeszcze podwoić, do 125 tys. Jego zdaniem poprzedni limit 15 tys., ustanowiony za kadencji Donalda Trumpa, „nie odzwierciedla amerykańskich wartości”.

Francuski sąd uniewinnił we wtorek szefową francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz jej partyjnego kolegę od zarzutu złamania zakazu „mowy nienawiści”. Le Pen sądzono za opublikowanie w grudniu 2015 roku na Twitterze zdjęć przedstawiających okrucieństwa dokonane przez Państwo Islamskie. Le Pen zamieściła je po tym, jak niektóre francuskie media opublikowały komentarze porównujące jej partię, wówczas występującą pod nazwą Front Narodowy, do Państwa Islamskiego. Polityk chciała w ten sposób podkreślić absurdalność tego porównania.

Kolejny belgijski kościół został sprzedany za… 1 euro. Powodem brak wiernych. Świątynię od wezwaniem Św. Franciszka Ksawerego władze Anderlechtu chcą zamienić w ośrodek kultury ze szkołą cyrkową i nauką tańca.

Co 15 dni we Francji wznoszony jest jeden meczet, podczas gdy w tym samym tempie niszczony jest jeden budynek chrześcijański – zaznacza Edouard de Lamaze, przewodniczący paryskiego Obserwatorium Dziedzictwa Religijnego. Co więcej, każdego dnia celem ataków są dwa zabytki chrześcijańskie, a dwie trzecie pożarów w budynkach sakralnych jest spowodowanych podpaleniem.

