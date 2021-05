Twitter usunął lub zablokował 60% treści, które rosyjskie władze uznały za nielegalne

Od czasu spowolnienia działania Twittera na terenie Rosji administracja tego serwisu usunęła lub zablokowała 60% materiałów wskazanych przez Roskomnadzor jako zakazane.

Rosyjski regulator mediów i internetu Roskomnadzor poinformował w piątek, że od 10 marca, czyli od czasu podjęcia przez rosyjskie władze środków spowalniających działanie Twittera, serwis ten usunął lub zablokował 60% materiałów z informacjami zakazanymi w Rosji.

Roskomnadzor stwierdził, że dostępnych jest wciąż ponad tysiąc materiałów z ponad 3 tysięcy, które przed wprowadzeniem środków spowalniających uznano za nielegalne i w odniesieniu do których od 2017 roku do administracji Twittera skierowano ponad 28 tysięcy żądań usunięcia.

Już po 10 marca Roskomnadzor ujawnił na Twitterze ponad 900 nowych zabronionych materiałów. Jak oceniono, serwis reagował na zgłaszanie nowych treści średnio w ciągu 81 godzin, czyli o wiele dłużej niż wymagane 24 godziny.

28 kwietnia odbyła się wideokonferencja Roskomnadzoru z przedstawicielami zarządu Twittera, podczas której strona rosyjska przypomniała o postawionym wymogu usunięcia wszystkich zabronionych treści do 15 maja.

„Kierownictwo serwisu społecznościowego wyraziło gotowość do priorytetowego usunięcia lub zablokowania pozostałych nielegalnych materiałów oraz do przyspieszenia reakcji na wymagania Roskomnadzoru” – czytamy w komunikacie. Uzgodniono także ustanowienie „bezpośredniego połączenia” pomiędzy oddziałami Roskomnadzoru a służbami moderacji Twittera.

Administracja Twittera zapowiedziała również, że przygotuje „mapę drogową” dotyczącą pełnego dostosowania swojej działalności w Rosji do rosyjskiego ustawodawstwa – twierdzi Roskomnadzor.

Jak informowaliśmy w pierwszej połowie marca, rosyjski regulator mediów i internetu, Roskomnadzor, zaczął spowalniać prędkość działania Twittera na terenie Rosji. Instytucja przekazała wtedy, że jest to odpowiedź na nieusuwanie przez portal społecznościowy materiałów, które zawierają zakazane treści. Mają to być pornografia dziecięca, informacje dotyczące zażywania narkotyków i wezwania do samobójstwa. Urząd podkreślił w oświadczeniu, że w przypadku gdy Twitter będzie nadal ignorował wymogi przewidziane w rosyjskim prawie, to możliwe są dalsze „środki oddziaływania”, nawet zablokowanie serwisu. Na początku kwietnia środki spowalniające przedłużono do 15 maja.

Kresy.pl / rkn.gov.ru