Musk zwolnił połowę pracowników Twittera

Twitter zwolnił 50% swoich pracowników, przekazał szef firmy ds. bezpieczeństwa i uczciwości Yoel Roth.

Roth napisał, że 15% pracowników Twittera w zespole ds. zaufania i bezpieczeństwa, który jest odpowiedzialny za zapobieganie rozpowszechnianiu dezinformacji i szkodliwych treści, zostało zwolnionych. Dodał, że w całej firmie zwolnienia dotyczyły 50% pracowników.

Roth podkreślił, że zwalczanie szkodliwej dezinformacji pozostaje dla firmy najwyższym priorytetem. „Ponownie, aby było jasne, silne zaangażowanie Twittera w moderowanie treści pozostaje absolutnie niezmienione” – napisał na Twitterze Musk krótko po tweecie swojego pracownika.

Yesterday’s reduction in force affected approximately 15% of our Trust & Safety organization (as opposed to approximately 50% cuts company-wide), with our front-line moderation staff experiencing the least impact.

— Yoel Roth (@yoyoel) November 4, 2022