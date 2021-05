Pandemia koronawirusa (Kresowy Przegląd Tygodnia #27)

WHO zakończy kontrole rosyjskiej szczepionki w czerwcu; wicepremier Czech miał zamieść pod dywan sprawę wybuchów w składach wojskowych w zamian za dostawę Sputnika V; Rosja zarejestrowała Sputnika Light; dyskusja w UE nt. paszportów covidowych utknęła w martwym punkcie; w Polsce znacznie wzrosła liczba zwolnień wystawianych z tytułu zaburzeń psychicznych; wciąż nie uchwalono ustawy dot. odszkodowań za ew. powikłania poszczepienne; Federalny Urząd Ochrony Konstytucji oficjalnie rozpoczął inwigilację liderów ruchu organizującego protesty przeciwników lockdownu w całych Niemczech.

Pandemia koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) planuje zakończyć kontrole procesów produkcyjnych stosowanych w Rosji w szczepionce Sputnik V przeciwko zakażeniu koronawirusem w pierwszym tygodniu czerwca – powiedziała Mariangela Simao, zastępca dyrektora generalnego WHO ds. dostępu do produktów zdrowotnych w piątek.

Wicepremier Czech Jan Hamáček zamierzał podczas niedoszłej wizyty w Moskwie zaproponować Rosjanom zamiecenie pod dywan sprawy wybuchów w składach wojskowych w zamian za dostawę 1 miliona dawek szczepionki Sputnik V i zgodę na organizację spotkania Władimira Putina i Joe Bidena w Pradze – podał we wtorek czeski portal Seznam Zprávy. Hamáček zaprzeczył tym doniesieniom.

Rosyjskie ministerstwo zdrowia zarejestrowało jednodawkową szczepionkę przeciwko koronawirusowi Sputnik Light – podał w czwartek Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, producent szczepionki. Producent preparatu zapewnia, że jego skuteczność wynosi 79,4%, a u badanych nie wystąpiły żadne poważne skutki uboczne. Sputnik Light ma nie być alternatywą dla Sputnika V. Może on być stosowany do „szybkiego kształtowania odporności populacji w warunkach niekorzystnego rozwoju procesu epidemiologicznego” – wyjaśnił dziennikarzom minister zdrowia Michaił Muraszko podkreślając, że Sputnik V jest bardziej skuteczny i może być podawany osobom powyżej 60. roku życia.

W dyskusji między Parlamentem Europejskim, Radą UE a Komisją Europejską ws. Zielonych Certyfikatów, czyli tzw. paszportów covidowych pojawił się problem polityczny. Europosłowie domagają się darmowych testów na koronawirusa, by nie dyskryminować niezaszczepionych. Przeciwko są Rada UE i KE.

W 2020 roku 1,5 mln zwolnień lekarskich wystawiono z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To 7 proc. wszystkich elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy wystawionych osobom ubezpieczonym – wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku zaświadczenia z tytułu chorób psychicznych wystawiono w ubiegłym roku na łączną liczbę 27,7 mln dni absencji chorobowej. To jest 11 proc. ogólnej dni absencji. W stosunku do roku 2019 r. nastąpił wzrost liczby zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych o około 25 proc. i wzrost liczby dni absencji chorobowej o 37 proc. w stosunku do 2019 r.

Szczepienia idą pełną parą, ale odszkodowania za utratę zdrowia po zastrzyku są tylko na papierze – podła w środę „Rzeczpospolita”. „Podczas gdy rząd zapowiada, że w wyniku masowych szczepień odporność populacyjną Polska może osiągnąć już na jesieni, projekt ustawy wprowadzającej świadczenia kompensacyjne za niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) utknął w konsultacjach publicznych. Zdaniem ekspertów część poszkodowanych przez NOP może nie doczekać się tych zmian” – napisała gazeta w środę.

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji oficjalnie rozpoczął inwigilację liderów ruchu organizującego protesty przeciwników lockdownu w całych Niemczech. Niemieckie służby nie kryją, że sprawa jest czysto polityczna, bo jednym z zarzutów jest podważanie zaufania do polityków przez zwolenników ruchu „Querdenker”.

Ozdrowieńcy i osoby w pełni zaszczepione – wspomniane grupy będą mogły liczyć na wyłączenie spod części restrykcji pandemicznych, które obowiązują w Niemczech. Rząd wyraził we wtorek zgodę – poinformowała niemiecka minister sprawiedliwości Christine Lambrecht. Podkreśliła, że jest to pierwszy krok w przywracaniu praw obywateli.

