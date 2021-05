WHO chce zakończyć kontrolę szczepionki Sputnik V w pierwszym tygodniu czerwca

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) planuje zakończyć kontrole procesów produkcyjnych stosowanych w Rosji w szczepionce Sputnik V przeciwko zakażeniu koronawirusem w pierwszym tygodniu czerwca – powiedziała Mariangela Simao, zastępca dyrektora generalnego WHO ds. dostępu do produktów zdrowotnych w piątek.

Kontrole są przeprowadzane w świetle ewentualnego umieszczenia Sputnika V w wykazie do użytku awaryjnego przez WHO.

„W kwietniu mieliśmy zespół przeprowadzający dobrych praktyk klinicznych w Rosji, razem z Europejską Agencją Leków. 10 maja ponownie wyślemy zespół w Rosji, który kontroluje dobre praktyki produkcyjne producentów Sputnika V” – poinformowała agencja.

Obecnie WHO „nadal analizuje dane, otrzymuje dodatkowe informacje na temat dokumentacji i przeprowadza inspekcje na miejscu. Spodziewamy się, że inspekcje zakończą się w pierwszym tygodniu czerwca i jeśli będziemy mieć pełną dokumentację i wszystkie potrzebne informacje, będziemy w stanie zwołać techniczną grupę doradczą” – wyjaśniła organizacja.

Obecnie lista zastosowań awaryjnych WHO obejmuje sześć preparatów.

Jak informowaliśmy, szczepionka Sputnik V ma na swoim koncie kilka wpadek. Brazylia zakazała importu rosyjskiej szczepionki na COVID-19 Sputnik V. Zgodnie z oświadczeniem brazylijskiego organu regulacyjnego ds. zdrowia, „pięcioosobowy zarząd brazylijskiej agencji ds. zdrowia jednogłośnie zdecydował, że brakuje spójnych i wiarygodnych danych do zatwierdzenia wniosków”.

Brazylia twierdzi, że partie, które były testowane, zawierały żywą wersję zwykłego wirusa wywołującego przeziębienie.

Krajowi naukowcy poparli również decyzję Brazylii o zaprzestaniu importu Sputnika V. Czołowa wirusolog Angela Rasmussen powiedziała AFP, że odkrycie „rodzi pytania o integralność procesów produkcyjnych” i może stanowić problem dla bezpieczeństwa osób ze słabszym układem odpornościowym, jeśli problem jest powszechny.

Naukowcy z Anvisa, brazylijskiego regulatora zdrowia, powiedzieli, że przetestowali próbki zastrzyku i stwierdzili, że jest on „zdolny do replikacji” – co oznacza, że ​​adenowirus może się namnażać, gdy znajdzie się w organizmie.

Dodali, że nastąpiło to prawdopodobnie z powodu problemu produkcyjnego zwanego „rekombinacją”, w którym zmodyfikowany adenowirus odzyskał geny potrzebne do replikacji, gdy był hodowany w laboratorium w zmodyfikowanych ludzkich komórkach.

Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich przekazał w oświadczeniu, że „w żadnej z wyprodukowanych serii szczepionek Sputnik V nie znaleziono żadnych adenowirusów zdolnych do replikacji”. Rosjanie twierdzą, że dziesiątki krajowych organów regulacyjnych zatwierdziło Sputnik V, a decyzja Anvisa miała charakter polityczny i nie ma nic wspólnego z z prawdziwymi informacjami lub nauką.

Jak informowaliśmy na początku kwietnia, kontrowersje dotyczyły również szczepionek dostarczonych Słowacji. Portal słowackiej gazety „DennikN” dotarł do raportu Państwowego Urzędu Kontroli Leków (SUKL) i Ministerstwa Zdrowia. Wynika z niego, że znajdujące się na Słowacji szczepionki Sputnik V nie są identyczne z tymi, które opisywało naukowe pismo „Lancet”. Z tego względu władze w Bratysławie nie podjęły decyzji o ich użyciu.

Według informacji słowackiego portalu, rosyjska szczepionka, którą na Słowację sprowadził ówczesny premier Igor Matovicz, przeszła badania w laboratoriach SUKL. Na ich podstawie nie można jednak definitywnie zdecydować o użyciu tego preparatu, gdyż nie ma on akceptacji Europejskiej Agencji Leków (EMA). Podjęcie decyzji jest ponadto niemożliwe z powodu brak dostępu do wszystkich dokumentów dotyczących samej produkcji i bezpieczeństwa Sputnika V.

Portal podał też, że w raporcie miało znaleźć się stwierdzenie, że szczepionka sprowadzona z Rosji i którą badano w SUKL oraz w Centrum Biomedycyny Słowackiej Akademii Nauk, nie jest identyczna z tą, jaką w lutym br. opisało prestiżowe czasopismo naukowe „Lancet”. Co więcej, badane próbki rzekomo różnią od rosyjskich szczepionek podawanych w innych krajach, m.in. na Węgrzech.

