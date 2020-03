Rosja podwyższa kary za naruszenia kwarantanny

Duma Państwowa przyjęła poprawki do Kodeksu Karnego, które zaostrzają sankcje za naruszenia zasad kwarantanny ustanawianej by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Deputowani izby niższej rosyjskiego parlamentu przyjęli w trzecim czytaniu poprawki do Kodeksu Karnego jak podała w poniedziałek strona internetowa Dumy. Poprawki wprowadzono do paragrafu 236 Kodeksu Karnego oraz paragrafu 151 Kodeksu Postępowania Karnego, dotyczących reguł sanitarno-epidemiologicznych. Poprawki miały na celu zaostrzenie kar za naruszanie tych reguł.

Autorami poprawek są przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin i przewodniczący Komisji Ustroju Państwowego i Ustawodawstwa Pawieł Kaszennikow. Zwiększają one kary za naruszenie reguł sanitarno-epidemiologicznych do grzywny w wysokości 500-700 tys. rubli, a także pozbawienia wolności do lat dwóch. Jednak w przypadku gdy naruszenie doprowadzi do śmierci człowieka grzywna może osiągnąć wysokość 1-2 mln rubli, a kara pozbawienia wolności 5-7 lat. Kara pozbawienia wolności będzie stosowana wobec osób, które łamiąc zasady doprowadzą do śmierci dwóch i więcej osób.

Dodatkowo na stronie internetowej Dumy pojawiły się także informacje o przejściu przez pierwsze czytanie poprawek wprowadzających kary za „publiczne szerzenie z rozmysłem fałszywej informacji o warunkach stanowiących zagrożenie dla życiu i bezpieczeństwu obywateli lub środkach zapewniania bezpieczeństwa od wspomnianych warunków”. Osoby takie mają być okładane, według propozycji rosyjskich parlamentarzystów, grzywnami w wysokości 300-700 tys. rubli. W przypadku gdyby rozpowszechnianie takich informacji doprowadziło do szkody na zdrowiu kara ma wzrastać do grzywny w wysokości 700 tys. – 1,5 mln rubli lub pozbawienia wolności do lat trzech, a w sytuacji gdyby skutkiem była śmierć człowieka czyn taki będzie zagrożony grzywną 1,5-2 mln rubli lub karą więzienia do pięciu lat.

duma.gov.ru/kresy.pl