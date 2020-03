Duma w trzecim czytaniu przyjęła poprawki do konstytucji Rosji

Rosyjska Duma Państwowa przyjęła w środę w trzecim czytaniu prezydencki projekt ustawy o zmianach w konstytucji Rosji – podaje agencja Interfax. W przyszłym miesiącu projekt zostanie poddany ogólnorosyjskiemu głosowaniu.

Za przyjęciem projektu zagłosowało 383 deputowanych, 43 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciw. Jak powiedział dziennikarzom przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin, projekt zawiera około 390 poprawek.

Poprawki zostały w większości przygotowane przez specjalną grupę roboczą, w skład której wchodzili deputowani Dumy, senatorowie, osoby publiczne i eksperci. Znaczna część poprawek została zgłoszona przez prezydenta Putina.

Najistotniejsza poprawka została zgłoszona i zaakceptowana wczoraj przez deputowaną Jednej Rosji Walentynę Tierieszkową. Polega ona na dodaniu przepisu, że konstytucyjne ograniczenie sprawowania władzy prezydenckiej przez jedną osobę do dwóch kadencji nie obowiązuje prezydenta urzędującego w chwili wejścia w życie zmian w konstytucji oraz byłych prezydentów. Oznacza ona, że Władimir Putin będzie mógł po raz kolejny kandydować w wyborach prezydenckich, jeśli poprawki wejdą w życie.

Wśród poprawek jest także wykreślenie słów „z rzędu” w odniesieniu do dwóch kadencji prezydenckich, które mogą być sprawowane przez tę samą osobę. Ponadto były prezydent będzie uzyskiwał dożywotnio status senatora.

Zgodnie z poprawkami o rosyjską prezydenturę będzie mógł ubiegać się obywatel Federacji Rosyjskiej, który ukończył 35 lat i mieszkał w Federacji Rosyjskiej od co najmniej 25 lat, nie ma i nie miał wcześniej obcego obywatelstwa. Nie dotyczy to osób, które posiadały obywatelstwo państwa, którego ziemie zostały przyłączone do Rosji. W praktyce dotyczy to mieszkańców Krymu.

Zakaz posiadania obywatelstwa obcego dotyczy też gubernatorów, senatorów, deputowanych do Dumy Państwowej, premiera i wszystkich członków rządu, a także sędziów. Prezydent i inni wyżsi urzędnicy nie będą mogli posiadać rachunków bankowych w bankach poza Rosją.

Przyjęte zmiany obejmują także poprawkę zabraniającą oddania części terytorium Federacji Rosyjskiej innym państwom. Jak komentowano, w ten sposób Władimir Putin chce zapewnić, by jego następcy nie oddali Japonii Wysp Kurylskich, a Ukrainie Krymu.

W projekcie zapisano, że Rosja jest prawnym następcą ZSRR. W rosyjskiej konstytucji ma być też odwołanie do Boga. Język rosyjski został określony mianem „języka narodu tworzącego państwo”. Małżeństwo zostało zdefiniowane jako związek mężczyzny i kobiety.

Po pozytywnej ocenie projektu przez Trybunał Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej zostanie on poddany ogólnorosyjskiemu referendum.

Kresy.pl / Interfax